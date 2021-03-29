內地因新疆棉花掀起的品牌抵制潮持續。新疆政府發言人徐貴相昨出席外交部記者會時，點名有份拒用新疆棉的瑞典品牌H&M盲目跟風，為搞亂新疆「做幫兇」；當局更找來一名「再教育營」學員，對中心「去除自己的宗教極端思想」表達感激。聯合國秘書長古特雷斯則表示正與中國磋商，期望中國能容許聯合國人員不受限制地造訪新疆。

抵制H&M等外國品牌的風潮，反再引起國際關注中國強迫維吾爾人勞動問題。當局為此多番發動「認知戰」反駁。新疆維吾爾自治區政府發言人徐貴相稱有「外部勢力」介入，以「所謂新疆人權問題」制裁中國。他又指責企業不應把經濟問題政治化：「這些企業受謠言影響，盲目認為新疆棉花行業存在『強迫勞動』」。中國政府日前制裁美、加兩國官員。徐貴相稱中方反制「正當合理」，又稱「我們也希望更多的企業擦亮眼睛、明辨是非」。

稱外企拒做生意觸發暴力

徐又大打反恐牌，稱西方企業不與新疆做生意，會令當地民眾失業回到貧窮，增加社會不穩定性，觸發更多暴力事件。徐亦與日前外交部重提「八國聯軍」同一口徑，指中國不再是1840年鴉片戰爭時受西方列強欺凌，「中國人民不好惹」。

另一發言人伊力江．阿那依提反駁西方，說「棉花是白的，但一些人的心卻是黑的」。他引述數據否認種族滅絕政策，指維吾爾人等少數民族人口在2010至2018年間增長200多萬人，增幅達25%，高於漢族。惟他未回應此前有獨立報告披露新疆出生率在2017至2019年間下降近五成。

官員炮轟外，也有宗教、婦女及「再教育營」學員等代表助拳。和田市教培中心結業學員塔黑日江·托合提被徐貴相點名發言，以普通話稱「境外那些人說教培中心是集中營，學員遭酷刑，完全是睜着眼睛說瞎話」；「我和同學們都很感激教培中心，幫助我們去除宗教極端思想，讓我們回歸正常生活」。

「北京需尊重港人意願」

聯合國秘書長古特雷斯接受加拿大廣播公司訪問時說，聯合國人權事務高級專員辦事處正與中國談判，希望雙方能夠盡快就造訪新疆達成協議。談及香港問題，古特雷斯說，完全理解並尊重中國在國家統一，以及領土完整方面的關切，但同時認為香港人民的意願，必須獲得尊重。外交部發言人趙立堅昨回應稱，新疆大門始終敞開，歡迎聯合國訪問，但強調訪問目的是促進雙方交流與合作，而不是進行有罪推定式的所謂調查。

此外，新疆維吾爾自治區總工會、新疆維吾爾自治區婦女聯合會、新疆棉花協會分別發表聲明，批評西方指新疆「強迫勞動」是謊言，不容任何勢力玷污新疆潔白的棉花。內媒又引暨南大學傳播與邊疆治理研究院，一份由兩名「新疆姑娘」發表的新疆工人報告，指強迫勞動從未發生。

新浪新聞/《環球時報》