正在中東六國訪問的國務委員兼外長王毅，到訪去年在全球率先啟動國藥集團武肺疫苗三期試驗的阿聯酋，雙方宣佈就健康碼互認達一致原則。他與阿聯酋外長阿卜杜拉會談時說，世上並沒有高人一等的國家，也不應把一國標準當成國際標準，批評有西方國家「執意以人權為藉口」打壓發展中國家。

王毅前天在阿布扎比與阿卜杜拉舉行會談，強調西方一些國家的人權觀並不代表國際，世界應該傾聽、吸收發展中國家的主張，讓人權的定義更加全面、豐富和均衡。「某些西方國家如執意以人權為藉口，遏制打壓發展中國家，企圖剝奪非西方國家的發展權利，將是人類進步史上最大的不公。」新華社引述阿卜杜拉表示，在人權問題上，很多發展中國家遭受不公正待遇，阿方願同中方加強人權交流合作。王毅昨轉赴阿曼訪問，會見阿曼蘇丹辦公廳大臣蘇爾坦時感謝阿方為中國海軍護航編隊提供補給便利。

與阿聯酋建疫苗廠

兩人在會談後出席中阿兩國合作灌裝中國疫苗生產線項目儀式，中國國藥控股與阿聯酋科企Group 42將於阿布扎比合資興建新廠房，計劃今年內生產國藥集團北京生物研發的武肺病毒滅活疫苗。聲明指新廠房的年生產能力為2億劑，其中包括三條灌裝線和五條自動化包裝線。路透社稱，這個項目是中國在海灣地區的外交擴張，將幫助阿聯酋從以碳氫燃料生產為主的經濟走向多元化。

新華社/路透社