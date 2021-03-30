中國國內接種武漢肺炎疫苗的比率遠遜預期，官方要想盡辦法力谷接種率，不過國產疫苗的安全性始終令人存疑，上海有醫護人員3月中接種武漢肺炎疫苗之後，全日出紅疹，四肢無力，最終要住醫院7日，情況才有好轉。

網易號「我想逗樂這個悶悶的世界」發文分享他朋友J接種武漢肺炎疫苗的經歷。J是一名在上海某醫院實習的研究生，12日，響應醫院號召，接種了國藥集團的滅活疫苗。他表示打針時一切順利，只是注射部位有點疼痛，但到晚上，臀部開始痕癢，不久整個臀部已有大片風癩。

翌日早上起來，J發現風癩向上半身發展，同時感到四肢痠脹無力，還出現上腹悶痛、胃腸道不適症狀，兩次求醫後，風癩大部份已消退，只剩下一些紅斑。

至第三日（14日），紅疹又再復發，前胸、後背、下肢都有大大小小的斑丘疹，接下來幾日的病情不斷加重，皮疹、乏力、腹痛每天發作3至4次，至17日，J已無法單手拿着手機打字，同時半邊臉已腫得像豬頭。J最終在19日入院，經過激素治療後，症狀得到緩解，也未再復發，並於26日順利出院。

不過發文的網民表示，他自己和J都接種了國藥的疫苗，根據他們的觀察，全院上萬人次的接種中，沒有發現比J更嚴重的不良反應，並鼓勵民眾「為了中國的崛起」而打疫苗。

但有有網民在微博發文指，全家被居委會人員要求去接種疫苗，並且表示「馬上要大開國門了，現在打不要錢」，但事主的朋友都表示暫不會接種，並在網上尋求意見。有人回應指被公司強制要求接種疫苗，亦有網民指病毒變異太快，現在接種意義不大，「純粹是任務攤派」，事主最終接種了第一針疫苗，並表示沒有不適。

網易／新浪微博

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