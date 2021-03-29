【本報訊】不少外國企業在此波新疆棉風波中進退兩難。其中日本服飾及家品品牌「無印良品」中國總部早前向內地官媒表明並無抵制新疆棉，但其母公司隨後聲明「極為關注」新疆人權問題。本報則發現，中港台日四地「無印」網站上，對於新疆棉也是「各自表述」。

目前雖在無印中國官方網站上仍可搜尋到「新疆棉」的相關貨品，而同樣的貨品編號產品，日本、台灣、香港的無印網站上亦有售，惟貨品皆標為「有機棉」。對此，香港無印良品向本報表示要先向日本總部查詢再作回覆。無印中國官方網站上仍列有新疆棉材質的洗滌方法，強調其「纖維長」等。日本官方網站就未有列出棉質洗滌方法，港台兩地則只有埃及棉、秘魯棉及有機棉等的資訊，未見新疆棉。

部份標有機棉 顧客斥呃人

位於太古城的無印良品店內不見大陸網站上的同款衣物，但仍有男裝衫標有新疆棉製，部份產品則標示「有機棉」。有購物的市民受訪時形容無印「專登呃人」，也有人指會盡量少選擇中國製造的無印產品，令其放棄剝削勞工的貨源。

同樣兩頭落注的還有德國奢侈品牌Hugo Boss，其在微博表明支持新疆棉後，內地網民發現其在「牆外」發表拒用新疆棉的聲明，被斥「雙面人」。日本品牌ASICS則轉軚，稱一度在微博發出的撐新疆棉聲明未經授權，不代表公司立場，強調其生產的澳洲奧運隊隊衣不含新疆棉。