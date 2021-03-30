台灣的統派「中華統一促進黨」總裁、曾潛逃大陸17年的台灣竹聯幫大老「白狼」張安樂，今年1月接受大陸官媒「中央人民廣播電台」訪問時透露，打算吸收中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展「紅色隊伍」宣揚和平統一、不排除陣前起義等，其言行因涉嫌違反台灣《國家安全法》今被高等檢察署約談。張安樂上午在約200名支持群眾簇擁下現身，強調「紅色隊伍就是要把中國人找回來」。

張安樂今身穿「台獨賣台 挑起戰禍 陣前起義 不做炮灰」的背心現身，約200名支持者到場為他打氣，不斷高喊「總裁加油」，張安樂也揮手對支持者微笑致意，記者問他會認罪嗎？他強調不會，「何罪之有」。記者再問，真的有在籌組紅色隊伍嗎，白狼說，紅色隊伍就是要把中國人找回來。

張安樂1月受訪時，高調表示打算找昔日兄弟參加活動及吸收中南部年輕人，發展「紅色隊伍」宣揚和平統一、不排除陣前起義，此話一出，引發陸委會及立委等關注。

立委林昶佐於本月19日在立法院質詢時，指出張安樂表示要發展紅色隊伍，吸收中南部年輕人由綠轉紅，甚至不排除陣前起義。行政院長蘇貞昌當場表示，一定會嚴格要求檢調單位依法偵辦。

日前，有媒體報道負責偵辦內亂外患罪的高檢署已分案調查，張安樂於本月26日到台北地院出庭統促黨涉違反《政治獻金法》一案時，向記者展示30手勢，還說「30號才是你們關心的事」，還指明是《國安法》，「陣前起義、不做炮灰」，暗示本月30日將被約談。今日張安樂就到高檢署出庭。

張安樂昨也facebook貼文，「我在乎的是台灣人民生命財產的安全，不在乎甚麼國安法！」、「這次台獨當局要以國安法辦我，正好給大家一個機會，清楚認識到這攸關台灣人民生死的嚴肅問題。」並聲明自身立場「無所謂，求仁得仁！」

張安樂也引用唐詩，「可憐無定河邊骨，猶是深閨夢裏人」，站出來公開呼籲大家在台獨挑起戰禍時要「陣前起義、不做炮灰」、絕不讓「可憐白骨萬人塚，盡為政客覓權勢」的悲劇在台灣發生。

張安樂除了涉犯內亂外患罪被約談外，他領導的統一促進黨日前被控2007年接受不明政治獻金209萬元新台幣（下同，約57.7萬港元），張安樂的子媳張瑋夫妻也被控收受來自中國地下匯兌資金1,000多萬元（約276萬港元），一併被依違反《政治獻金法》等罪起訴，近日台北地院已陸續開庭審理。

台灣《蘋果新聞網》

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