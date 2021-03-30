台灣民進黨當局計劃修憲，引發被指「去中國化」、追求「人權立國」，甚至邁向「國家正常化」等爭議。大陸涉台智庫學者、上海東亞所研究員包承柯今日警告，大陸不會接受台灣藉修憲達到「法理台獨」，中國國務院總理李克強在今年的政府工作報告中首度提到高度警惕台獨，就是對台灣修憲畫下紅線。

包承柯說，台灣目前的修憲可能涉及3個部份：第一，是將公民權下修至18歲；第二，是修改現有的「五院制」（即五權分立，行政院、立法院、司法院、考試院及監察院）；第三，則是追求「法理台獨」。

包承柯指出，下修公民權年齡屬台灣內政，大陸沒有意見；修改「五院制」則有議論空間；但他強調，大陸無法接受以修憲追求「法理台獨」。

包承柯表示，舉凡修憲涉及變更領土、主權、兩岸關係定位，或是「將中華民國等同於台灣」的做法，哪怕是「委婉的表述」，大陸都無法接受。他還提到，李克強今年3月初在全國兩會宣讀的政府工作報告，有關台灣部份首度提到「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動」，其中指的就是包括「法理台獨」。

包承柯指出，大陸始終想透過和平方式處理兩岸關係，不願發生戰爭；但若大陸動手，一定是因為「法理台獨」，或美國「干預」台灣事務達到一定程度。

民進黨中常會3月3日通過成立「憲政改革小組」，成員包括府、院、黨、黨團和學者，並由民進黨前主席姚嘉文、立法院黨團總召柯建銘、當然中常委鄭文燦擔任共同召集人。小組將提出民進黨版憲改方向，提供立院黨團在修憲委員會更多的討論基礎。

中央社

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