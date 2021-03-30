內地抵制拒用新疆棉外商的風波，仍未平息。面對內地網民強烈要求與Nike解約，中國體壇兩大巨頭—中國籃協、中國足協迄今未作任何表態。CBA廣東宏遠華南虎球星易建聯，日前參加活動時在Nike籃球上簽名，就讓內地網民十分不爽。

有網民在發放體育消息為主的平台「虎撲」發文指出，易建聯本月28日跟中國國家男子籃球隊成員王仕鵬，一起出席活動時，竟在Nike籃球上簽名。網民批評易建聯對Nike的喜歡，已不是一次兩次，並稱當年易建聯從美國NBA湖人回CBA後，穿着李寧的「閃擊三」上場出賽時，因為自己對於「閃擊三」的腳感非常不滿意，在場上直接脫掉李寧球鞋，並扔在一旁。

據悉，易建聯多年來都是Nike的代言球星。

內地網民紛紛留言：「真的對他太無語了」、「這個時候最差也要避嫌不出啊，結果突然被爆料出來了，口碑肯定受影響」、「難受，但是他可能也很無奈」、「首先，不單止阿聯，整個體育圈都沒幾個發聲抵制耐克（Nike）的」、「連避避風頭的意思都沒有麼？」「這不是他的鞋店嗎...…賣耐克很正常」。

虎撲/ 網易

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