台灣一名在大陸華安基金擔任首席投資顧問專家的張姓女子，被大陸網民發現是一名「雙面人」，在大陸跪舔喊「祖國」，在台灣就咒罵大陸，華安基金也因受牽連而被鬧爆。該公司今日發出聲明，表示會認真調查、嚴肅處理。

張女在微博的發文總是誇讚大陸，喊道「我愛祖國」，但在Facebook發文卻全然不同，像對大陸武漢肺炎疫情就譏諷：「平時作威作福，動不動就說要打死人踩死人、留島不留人，現在自己先死」、「在天朝死於病毒的人數，沒有人知道」；對於這次新疆新棉花事件則表示：「除了中國H&M，有沒有大降價？Nike有崩盤嗎？我三個兒子的衣服鞋子預算就等這波了」。

張女表示自己在大陸工作12年，遊歷過425個大小城市和景點，她自嘲是「天朝」的奴才，在大陸絕對不說自己來自台灣，會說「我祖籍（福建）漳州」，等回到台灣，就說「我是嘉義人」。

華安基金今日急忙發出聲明，表示該公司對於任何有損國家利益和民族感情的行為和言論零容忍，對於張女的相關言論感到極度震驚和憤慨，並已進行調查。大陸網民則狠批：「這還用查，網友就差把證據拍你們臉上了」、「都12年，網友扒出來，你們才知道」、「趕緊叫這隻母蛙滾蛋吧」。

台灣《蘋果新聞網》

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