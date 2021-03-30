中國每年邀請中東歐17國舉行高峯會，試圖擴大在中東歐地區的影響力，不過越來越多國家對中國有疑慮。柏林智庫墨卡托中國研究中心（Merics）與德國東歐研究協會（Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde）上周五（26日）舉行研討會，討論中國、東歐與歐盟的關係，中國與中東歐17國的「17+1」機制成會議焦點；波蘭國際事務研究所（The Polish Institute of International Affairs）中國專家詩麗娜（Justyna Szczudlik）表示，雖然中國大肆宣傳「17+1」機制為雙方帶來好處，但事實上中東歐地區對中國的依賴度並不高，許多國家尤其在網路安全等領域對中國存疑，並質疑「17+1」存在的必要性。

詩麗娜表示，中東歐各國起初的確對與中國合作很有興趣，惟最近幾年卻出現戒心，原因並非美國前總統特朗普（Donald Trump）對抗中國，而是從與中國互動的過程中得到教訓，立陶宛等波羅的海國家正考慮離開「17+1」。

墨卡托中國研究中心專家卡拉斯可娃（Ivana Karásková）則稱，中東歐國家加入中國主導的「17+1」機制目的是享受經濟的好處，但最近發現中國的投資和出口承諾未有兌現，令原本的期待轉為失望，加上疫情爆發初期隱瞞消息，以及對香港民主的鎮壓，導致越來越多國家對中國有戒心。

卡拉斯可娃分析，從民意調查可發現，中東歐各國對中國觀感最負面的是捷克，至於匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）雖然對中國特別友好，但民眾對中國的觀感普遍亦不佳。她又說，如果中國不願改變作為，「17+1」合作機制很難繼續運作下去。

中國－中東歐國家領袖峰會始於2012年，每年舉行一次，是北京與中東歐17國領袖會晤的機制，又稱「17+1合作」。該機制原稱「16+1」合作機制，2019年4月希臘加入後改為「17+1」。

「17+1」機制由於近年未有兌現投資承諾，以及令歐洲陷入分化局面而備受批評。中國─中東歐國家領導人曾於今年2月舉行「17+1」視像峯會，並由國家主席習近平主持，惟斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞、立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等6個歐盟成員國今年僅派部長與會，創下歷年參與層級最低的紀錄。

中央社

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