台美關係日益緊密。帛琉總統惠恕仁日前抵台訪問時，美駐帛琉大使倪約翰也隨行。台灣外交部長吳釗燮昨宴請兩人時表示，台灣、美國、帛琉三方關係緊密，這次倪約翰訪台，讓台美關係越來越密切。他又提到，今次台灣與帛琉建立旅遊氣泡「美方在幕後貢獻很多」。

承諾推動印太民主

惠恕仁、倪約翰、美國在台協會（AIT）處長酈英傑均有出席午宴。吳釗燮在會面前發表講話，指帛琉和台灣一同開啟旅遊氣泡，「這次旅遊氣泡美方幕後貢獻很多，從1月開始，美國就向帛琉提供防疫物資，台灣也提供醫療物資，可以看出來三方合作關係密切」。他強調台灣會繼續與美國合作，確保在所有領域保持密切關係。

倪約翰表示，很榮幸可見證台帛旅遊氣泡正式啟航；又讚揚台灣與帛琉在保護人民免受全球疫情侵害上表現亮眼。作為美國駐帛琉大使，重點工作是與帛琉和太平洋地區的夥伴及朋友互相合作，協助保障人民安全。

酈英傑則指，惠恕仁、倪約翰訪台意義非常重大。他又強調，美國、台灣及帛琉，無論面對疫情或其他更廣泛挑戰時，都有密切合作。

台灣外交部稍後亦發稿強調，台灣、美國及帛琉的夥伴關係不限於公共衞生領域，三邊堅定承諾推動民主與自由開放的印太區域，並增進區域的和平及繁榮。

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