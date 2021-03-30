博鰲亞洲論壇將在下月18日至21日於海南舉行，論壇秘書長李保東（圖）稱，今屆將以面對面會議為主，約有2,000人參加，官方稱「屆時線上和線下均有中國領導人出席」，有領導人會親赴海南致辭，並與中美企業家見面。翻查資料，以往國家主席習近平及總理李克強隔年出席，今次未公佈何人出席。

李保東稱，今屆博鰲是今年世上首個面對面的大型國際會議，規模約2,000人，「屆時線上和線下均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動」。

去年停辦 習李輪流出席

此外，官方稱會有數十位各國領導人、前政要和國際組織負責人，透過親赴現場或視像方式出席。今年年會的主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉、合奏一帶一路強音」。

翻查資料，2012年起，習近平及李克強輪流出席各年年會，2017年由時任副總理張高麗出席。2019年由李克強出席，2020年博鰲因武肺停辦，目前暫未知習或李將出席今年年會。台灣過去一直由前副總統蕭萬長以兩岸共同市場基金會名義，率領台灣工商團體代表參加博鰲亞洲論壇，但今年受武肺疫情影響，基金會最終決定不率團參與，而在陸台商，目前也多表態不會到現場參加。

博鰲亞洲論壇網站/《蘋果》記者