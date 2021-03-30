內地十分重視意識形態宣傳，政治口號、標語、橫額或海報也特別多。有關當局近日為催谷武漢肺炎病毒疫苗接種率，少不了借助這種宣傳方式向民眾「洗腦」。深圳市鹽田區昨日就出現了一句宣傳標語：「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」，據悉改編自抖音神曲《學貓叫》的歌詞，沒想到很快便被網民捧為入腦「神句」，在網上爆紅。

據悉，這句宣傳標語改編自曾紅極一時的抖音神曲《學貓叫》，原本的歌詞「我們一起學貓叫，一起喵喵喵喵喵」被改為「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」。標語被分享至微博後爆紅，不少網民戲稱，「這個標語有聲音」、「看着看着就唱起來了」，堪稱最「好唱」的標語，甚至有網民接力將歌曲編寫完成。

鹽田區東和社區的工作人員表示，這句標語是由廣告公司挑選，目的是為了傳誦時能夠琅琅上口，他們製作成橫額放置在社區，藉此呼籲當地居民響應接種疫苗。由於易記又好唱，這句標語同時被深圳當地多家醫院使用，官媒央視也加以報道，並不忘號召民眾盡快接種。

相比於「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」，其他地方出現的宣傳標語或口號，就似乎顯得相當「老套」兼沒新意，如「2021頭等大事，接種新冠疫苗」、「建立全民免疫，需要你的一『臂』之力」、「別等到一千以後，你才打疫苗」、「 今天是個好日子，打開了家門咱打疫苗」。

較為跳脫的，還是玩疫苗的「苗」字：「每個人身上都有苗苗，讓我為你打苗苗」。

有網民覺得有趣，因為與平日在街上看到的政治宣傳標語不同，「一不小心沒忍住唱了出來」，接着紛紛模仿造句：「在你胳膊上扎一針，哎呦喵喵喵喵喵」、「和所有的病毒說拜拜，和所有的疫苗say嗨嗨」、「打完了疫苗，還是要一起喵喵喵喵喵」。

新浪微博

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