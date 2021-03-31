（新增：內容）3月31日上午，國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發佈會，國台辦發言人朱鳳蓮回應美國太空總署（NASA）發起的網上活動將台灣列為國家，強調台灣是中國領土不可分割的一部分。朱鳳蓮批評NASA有關做法違背一個中國原則和中美三個聯合公報規定，違背國際社會普遍共識，傷害中國人民的感情，希望NASA作為美國聯邦政府的機構，尊重中國主權和領土完整，盡快改正錯誤。

朱鳳蓮又回應上周五，有20架次大陸解放軍軍機進入台灣西南空域，指台灣是中國領土的一部分，解放軍維護國家主權和領土完整，開展有關演訓活動是「天經地義」。她又指，在台海形勢依然復雜嚴峻的形勢下，美國持續向台獨勢力發出錯誤信號，居心險惡，敦促美國政府妥善處理台灣問題。

對於台灣的蔡英文總統呼籲大陸停止壓迫新疆人權，朱鳳蓮說堅決反對民進黨當局基於外部反華勢力編造的謊言和虛假信息，跟風對大陸抹黑和誣蔑，批評是極端惡毒，又指靠製造敵意取悅外部反華勢力，是完全打錯了算盤。

至於國民黨主席江啟臣29日受訪時稱，國民黨的兩岸路線不能滿足於「九二共識」，要與時俱進，又指兩岸關係的未來，首要關鍵是要正視中華民國的存在，任何重大調整也要先獲得台灣民意的授權；朱鳳蓮今日回應稱，「九二共識」的核心要義是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」，無論何時，都不能模糊和改變。

她強調，任何突顯分歧的做法，「都不利於維護共識，不利於其發揮積極作用，也不會得到兩岸同胞的認可」，又指着眼長遠，認清大勢，堅持正確的方向和政策，才是對自身、對兩岸關係、對中華民族負責任的做法。

有台媒追問陸方現在如何看待中華民國？朱鳳蓮重申，「『一中』就是大陸和台灣同屬一個中國。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部份。」海峽兩岸雖然尚未統一，「但是中國的主權和領土完整從未分割，也不容分割」。她又指，「『九二共識』體現了兩岸同屬一個中國的歷史事實和法理基礎，是改善和發展兩岸關係的最大公約數。兩岸政治分歧問題，要在一個中國原則基礎上，通過兩岸對話協商尋求解決之道。」

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