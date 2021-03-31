人人都想達到財富自由，不再要為開支而擔憂。胡潤研究院今日發表《2021胡潤財富自由門檻》報告，報告指出，如果要在中國一線城市達到財富自由，門檻為1,900萬元人民幣（下同，約2,287萬港元），中級6,500萬元（約7,825萬港元），高級1.9億元（約2.28億港元）。此外，擁有600萬元（約7,200萬）資產的富裕家庭數量首次突破500萬戶。

報告表示，《胡潤財富自由門檻》主要考慮常住居所、金融投資和家庭稅後年收入。分為入門級、中級、高級和國際級四個階段，並細分到中國一、二、三線三類城市。

當中一線城市入門級財富自由門檻是1,900萬元，主要包括一個120平方米（約1,300平方呎）的市區單位、2輛車、60萬元（約72萬港元）的家庭稅後年收入和800萬元的金融投資；中級財富自由門檻是6,500萬元，主要包括一個250平方米的市區單位、一個200平方米的郊區第二居所、2輛車、150萬元（約180萬港元）的家庭稅後年收入和1200萬元（約1,440萬港元）的金融投資；高級財富自由門檻是1.9億元，主要包括一個400平方米的市區單位、一個300平方米的郊區第二住房、4輛車、650萬元（約782萬港元）的家庭稅後年收入和6,500萬元的金融投資。

根據2020胡潤財富報告，中國預計有17萬億元（約19.4萬億港元）的財富將在10年內傳承給下一代，42萬億元（50萬億港元）將在20年內傳承給下一代，78萬億元（約93萬億港元）將在30年內傳承給下一代，男女比例各佔一半。

胡潤百富

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