台灣與帛琉的旅遊氣泡首團將於明天下午2時30分自台灣桃園國際機場出發，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，他明天上午9時將親赴機場坐陣，防疫醫生也會在現場待命，以防出現陽性個案時可立即展開流行病學調查。首團預料於當地時間晚上7時20分抵達帛琉，行程是4天3夜，預計4月4日晚10時50分回到台灣。

由於要加入檢驗、保險等費用，台帛旅遊氣泡首團價格高達6萬到7萬多元新台幣（下同，約1.6萬至1.9萬港元），卻叫好又叫座。台灣交通部觀光局指，目前首團遊客合共100人。然而，除了首團爆滿外，後續團售銷售成績未如理想，未達5成，且欲振乏力，旅行社被迫蝕錢大減價促銷。由於出發在即，鳳凰旅遊率先推出低價，4日遊僅46,900元（約1.2萬港元）起，隨後雄獅旅遊再蝕錢推出保證出海2天的4日遊，僅39,900元（約1萬港元）起，連5日遊也推出49,900元（約1.3萬港元）起的超低價。

KKday則推出帛琉4日遊早鳥優惠59,999元（約1.6萬港元）起，同時針對購買99元（約27港元）帛琉夢想包的會員旅客舉行抽獎，頭獎可享帛琉免費玩4天大獎。另外，KKday發起第二波活動，針對2千多名會員推出限額、限量優惠，可用29,999元（約8.1萬港元）購買原價7萬多元的帛琉4日遊，一口氣慳4萬多元。不過，名額多少，KKday表示不便透露，只能透露大約是個位數，且不會開放給非會員購買。

帛琉團後繼無力，台帛旅遊氣泡會否變成泡沫？Facebook專頁「布萊N機票達人」今日發文指出，「帛琉的銷量崩盤比我預期來的快」，原本預計在沒有其他旅遊氣泡航線開啟之下，帛琉線應該可撐3、4周，但台灣民眾對帛琉旅遊態度卻出奇平淡，他分析出4大可能原因：帛琉本就不是台灣人的旅遊首選，大多人把日本、南韓、泰國等地視為旅遊首選，若海島國家可也是沖繩、普吉、長灘、峇里島較熱門。其次旅遊氣泡限定團進團出，台灣較多人喜歡自遊行，且帛琉自遊行未比其他島嶼便利。第三則是遊客會擔心引起歧視，家人、公司也會勸說希望別要冒險；另外，回台後要自主健康管理5日也是原因之一。

將與首團一起飛回帛琉的當地總統惠恕仁，正在台灣進行訪問。高雄市長陳其邁今午在高雄漢來飯店設宴款待他，餐會中惠恕仁提及，他10年前就來過高雄，覺得高雄與帛琉一樣充滿陽光、熱情與擁有豐富的海鮮。惠恕仁也邀請陳其邁有空到帛琉潛水，陳欣然答應並邀請對方同潛；陳其邁還贈送高雄大樹特產「鳳荔雙心酥」表心意。至於高雄是否會和帛琉締結姊妹市？台外交部長吳釗燮說：「這個部份因為還沒有講，所以我沒辦法說明！」

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！