因為去年一份「拒用新疆棉花」的聲明，瑞典品牌H＆M成為內地官媒與小粉紅的攻擊目標，網上掀起一片辱罵抵制之聲。事件自24日爆發至今，剛過一星期，H＆M終於發聲回應。該公司今日在官網上發佈英文聲明，表示該公司正「致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心」，但並未就事件作出解釋及道歉，結果再次引發小粉紅怒潮，紛紛留言批聲明「一通廢話」，要H＆M「滾吧」。

H＆M在聲明中指，該公司正與在中國的同事一起，盡一切努力應對當前的挑戰，尋找前進的方向。聲明強調，中國是一個非常重要的市場，該公司對中國的長期承諾依然堅定，又指公司「希望在中國和其他地方成為一個負責任的採購者」，現正制定前瞻性的戰略，並積極開展下一步的材料採購工作。

聲明又指，公司希望與所有相關的利益相關者一起合作，成為解決方案的一部份，共同建設一個更加可持續發展的時尚產業。「我們致力於重新獲得中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心。」

不過，由於H＆M在整篇聲明中都沒有表達歉意，又引發一眾小粉紅怒潮，不少人留言要H＆M滾出中國：「HM全文如下：我們還想繼續在中國賺錢，但是我們不認錯不道歉……『致力於……』一通廢話」、「笑死，無人在意，滾吧」、「質量不好，樣式不好，態度不好，立場不好，滾吧」、「滿篇廢話」、「先道歉再扯那些七七八八」！

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