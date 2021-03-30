帛琉總統惠恕仁訪問台灣行程昨進入第三日。他早上先與鴻海創辦人郭台銘會面；中午則與台灣副總統賴清德同台出席「台帛旅遊泡泡啟動儀式」；下午到總統府會見總統蔡英文，蔡致辭時形容會面是兩國合作的歷史性一刻。夜晚她設宴與帛琉訪問團共晉晚餐，隨團的美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）亦有出席。

郭台銘早上低調抵達惠恕仁一行人下榻的酒店，與總統夫婦一同享用早餐。郭在facebook透露，席間兩人談及健康科技的應用。

郭台銘贈「山豬枇杷」

郭台銘亦帶去台灣優質農產品，「我最喜歡的『山豬枇杷』招待帛琉的貴賓們，他們都是第一次吃到這種水果，覺得清甜好吃！」

帛琉總統赴台的主要目的是宣傳兩國的旅遊氣泡。中午的旅遊氣泡啟動儀式上，惠恕仁在剪綵儀式中表示，疫情致雙邊交往受阻，今天終於來到台灣真的很棒。他又感謝醫護人員確保兩地安全無虞；又指，旅遊氣泡令「台灣到帛琉，旅途就像高雄到台北。」

賴清德感謝為台發聲

賴清德表示，充份感受到帛琉對台灣的感情；讚賞帛琉勇敢拒絕中國威脅利誘，更在國際上為台灣仗義執言，站在世界價值一端。賴特別提到隨團的美國駐帛琉大使，「面對共產主義擴張時，民主同盟共同追求和平繁榮穩定非常重要」。

下午惠恕仁轉到總統府，蔡英文在府門前親自迎接。她致辭指，是次為台灣在全球爆疫後首次接待外國元首，亦是兩國歷史性時刻。她主動為帛琉旅遊業「代言」，指當地海洋景觀及傳統文化等方面令人印象深刻，推薦民眾前往旅遊。她說，從防疫到觀光都說明台灣與帛琉長期互信，展望雙方寫下很多成功故事。

蔡英文隨後向惠恕仁送贈台灣原住民用來分享食物，建立連結的分享刀。惠恕仁則形容帛琉與台灣都是「covid free（無疫情）」地區；又引述專家指，帛琉開放台灣人旅游造成的風險近乎零。他表示，冀旅遊氣泡爆滿後增加更多名額；並期待蔡英文回訪。

夜晚兩人一同出席晚宴，下午未在總統府現身的倪約翰亦赴宴。蔡英文期間在facebook發文指，台灣、帛琉、美國彼此是密切的夥伴，合作防疫，也合作守護海洋，確保印度太平洋地區和平與繁榮。

同日，蔡英文亦趁清明節前夕，到已故獨派領袖史明的墓園掃墓。她表示，「台灣依然是自由民主的台灣，我們堅守信念，團結打拼。」

台灣蘋果新聞網/中央社