全國人大常委會昨（30日）通過修改香港選舉制，直選席位縮減至20席。對此，台灣民進黨今（31日）發表聲明表示嚴厲譴責，並斥大陸不顧民意反對，讓香港立法會淪為中共極權體制的遮羞布，僅剩無多的香港民主精神已經蕩然無存。

民進黨指出，修正過後的選舉制度下，香港立法會直選席次僅剩20席，甚至參選人還要經國安部門進行資格審查，這樣的立法會已喪失權力制衡之實，毫無監督行政部門的權力。

民進黨強調，從雨傘運動以來，北京當局決心戕害香港的民主自由體制，縮緊對香港的管治權，讓「一國兩制」下的香港民主一點一滴地喪失，中共對港的承諾早不復存在。而大陸對香港的嚴厲管制、對自由民主的敵視，只會加深國際社會對中共的蔑視和反彈。

民進黨表示，大陸對於民主價值的威脅早受國際社會警戒，戰狼外交的荒腔走板行徑，更引起民主國家的撻伐。民進黨作為一個反對專制極權的政黨，會堅守民主自由的價值，並持續對香港的朋友伸出溫暖的雙手，給予堅定的支持。

台灣《蘋果新聞網》

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