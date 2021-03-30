中國駐外大使在外的言論越來越惹火，繼駐法大使館辱罵法國學者是「小流氓」後，駐巴西總領事李楊（圖）「更上一層樓」，在Twitter辱罵加拿大總理杜魯多是「敗家仔」（Spendthrift）、「美國走狗」，其漠視外交禮儀行徑令人咋舌。

日前中國宣佈制裁美國及加拿大三名人員和一個組織，李楊本身與美加無關，日前卻突然在Twitter上載杜魯多圖片開火：「小男孩，你最大的成就是破壞中共友好關係，將加拿大變成美國的走狗。敗家仔！」外媒稱，中共用「走狗」一詞源自毛澤東，主要用來形容一些具競爭關係國家如美國的幫兇。

前加外交官：罕見惹不安

前加拿大駐華大使馬爾羅尼（David Mulroney）分析稱，中國外交官一直被嚴加管控，李楊說法是罕見及令人不安。他相信：「李楊的帖文在中國電子外交及軟實力來說，是巨大的錯誤。如果有人容許有關言論發表，認為可獲得寬恕，那是錯誤的；如果是有人已經不能約束這些言論，那就令人憂慮。」

內地官方《環球時報》總編輯胡錫進發文力撐李楊，認為李楊用語雖然處於存在激烈爭議的敏感空間，但所說的是事實，又稱西方國家政治人物的言語也不斷突破原有界限，美國前國務卿蓬佩奧等人曾以更加極端的語言形容中國。

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