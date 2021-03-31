台灣有線電視52頻道不再「查無此台」！在懸空近4個月後，台國家通訊傳播委員會（NCC）今天（31日）通過，「有條件」准許華視進駐52頻道。全台約124.5萬觀眾將可在52台收看華視新聞資訊台，市佔約25.58%。據台媒指，條件包括華視承諾在未來3年增聘逾一倍員工。

台灣聯合新聞網透露，華視在今早舉行的委員會中承諾，要在未來3年內進行擴編，員工人數將從現在的160人增至400人。申請案通過後，華視將會遞交營運計劃變更給NCC。NCC則會在華視新聞資訊台明年8月進行評鑑及2025年申請續牌時，檢視其擴編進度與成果，若沒有做到，將按法規處置。

NCC去年11月18日拒絕讓中天新聞台續牌後，中天新聞台所在的52頻道就從去年12月12日懸空至今。中嘉數位在今年2月8日送件華視新聞資訊台，在近2個月的審查後，NCC今天第二次排案審查並通過申請案，包括中嘉數位旗下12系統，以及聯維、寶福、南國3個獨立系統。按照法規，必須在螢幕跑馬燈5天，華視新聞資訊台才能上架。未來全台約124.5萬收視戶將會在52頻道看到該台，華視相當於搶下全台四分一收視戶版圖。至於練台生、台固申請的台視遞補案，目前NCC尚未排案。

NCC資料顯示，華視目前旗下有5個頻道，包括華視主頻、華視教育體育文化台、華視新聞資訊台、國會頻道1台與國會頻道2台，這5個頻道都可以上架有線電視或中華電信MOD。

中央社／台灣聯合新聞網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！