台「統派」代表人物「白狼」張安樂（圖）早前聲言要在台吸收青年「陣前起義」達成兩岸統一，遭高等檢察署約談。他昨早在約200名支持者簇擁下現身，強調不認罪，並指「紅色隊伍就是要把中國人找回來」。檢察官訊問後，於上午11時許將他請回。

200支持者簇擁 堅拒認罪

張安樂昨日身穿「台獨賣台 挑起戰禍 陣前起義 不做炮灰」的背心現身，支持者高呼「總裁加油」，張亦揮手微笑致意。他強調自己不會認罪，最後被約談兩個小時後離開偵查庭。

張安樂其後在社交媒體貼文稱：「今天我跟檢察官最主要就是講到，只要台灣有中國人，兩岸就會有和平，只要台灣的中國人消失了，那就是戰爭，因為都是中國人，雙方只是政治體制的不同，而且制度是可以與時俱進的，大陸跟40年前不一樣嘛，台灣跟40年前也不一樣嘛，制度可以與時俱進。」他又強調反對不負責任的政府官員將年輕人當炮灰。

身為中華統一促進黨總裁的張安樂今年1月接受大陸官媒中央人民廣播電台訪問時高調聲稱，他打算找昔日「兄弟」參加活動，及吸收台灣中南部年輕人，讓他們「由綠轉紅」，發展「紅色隊伍」宣揚和平統一；又不排除「陣前起義」等。時值大陸對台文攻武嚇，兩岸關係緊張，該言論立刻惹來陸委會等關注。高等檢察署昨依涉嫌違反台灣《國家安全法》約談張安樂。

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