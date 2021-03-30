台灣與帛琉旅遊氣泡首個旅行團將於明日（4月1日）出發，每周2班航班、每班人數110人。由於機位有限，由台灣6間旅行社分配機位。消息公佈初期，有旅行社初推的帛琉旅行團團費高達6、7萬元新台幣（下同，約1.6萬至1.9萬港元）。行程大多集中著名景點，包括牛奶湖、世界海景七大奇觀的大斷層、水母湖等。首批旅行團極速爆滿，甚至有公司不惜工本包團，而香港去年原與新加坡推旅遊氣泡，可惜臨門一腳泡湯，至今仍落實無期。

當局要求，團員須符合6個月內無出入境紀錄、近2個月未曾居家隔離檢疫及自主健康管理、3個月內未確診武肺且出發前在機場採檢陰性；返台前毋須採檢，返台後不必居家檢疫，但須五天內加強自主健康管理，第五天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。

在帛琉當地旅客須遵循防疫5原則：包括只能隨團出入、不可安排個人行程；行程應避開人潮或與當地住民區隔；全程定點接駁；入住獲帛琉安全防疫認證的旅館；在餐廳用餐要有專屬用餐區及適當分流。

台帛宣佈旅遊氣泡後，外界一直擔心高昂的團費「泡沫」效應竟成真，首批旅行團爆滿後，無以為繼，有指往後的訂座率不足五成，有旅行社將4日3夜的團費減至3.9萬元（約1.1萬港元）。

台灣與帛琉旅遊氣泡成真，展示兩地抗疫工作成功。另一邊廂的香港，去年11月曾計劃與新加坡建立旅遊氣泡，最終因香港出現第四波疫情而延期。特區政府11月21日宣佈延期，至12月，兩地政府再將啟動日期延期，但至今仍有聲無影。

台灣《蘋果新聞網》

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