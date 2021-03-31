江蘇省淮安市日前發生城管捕捉未綁狗繩的狗隻時，遭女狗主持刀衝出救狗的驚險事件，女狗主最終救狗不成，反被城管用捉狗網「兜頭笠」制服。事件引起網民議論，有人質疑城管執法不規範，而且執勤時未穿制服，才會激起強烈反抗。

事發於周日（28日）的淮安街頭，網上流傳的短片顯示，女狗主已經被兩名沒穿制服的城管人員，用捕狗網套着全身制服，女狗主坐在地下掙扎大叫，不遠處的地上遺有一把近呎長的小刀。

據了解，事發時城管發現街上有未牽繩的寵物狗，違反當地的規定，於是準備用捕狗網捕捉。女狗主突然出現，持刀刺向正在捕狗的城管人員，城管於是改用捕狗網自衞，一把將女狗主全身套着。涉事女狗主之後因涉藏有管制刀具被捕。

許多網民留言議論事件，認為女狗主「太凶悍」，居然帶着近呎長刺刀出街，幸好城管未受傷。也有許多人批評，不少狗主缺乏公德，遛狗不綁上狗繩或狗隻排泄物弄污街道，支持城管執法。不過，也有網民質疑，涉事城管執行公務時未穿制服，可能令女狗主誤以為偷狗而反應過激。

燃新聞／新浪微博

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