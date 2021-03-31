上月26日，大陸稱在台灣鳳梨驗出有害生物由，宣佈停止進口。時隔個多月，國台辦今天的例行記者會中，展示宣稱是放大50倍的台灣鳳梨害蟲照片。

台灣農委會主委陳吉仲上周二（23日）在立法院答詢時表示，國台辦前一周稱台灣有幾個貨櫃還有查到5批介殼蟲，農會委接獲通知即到產地，惟找並未發現，大陸也未有即時提供介殼蟲的證據。

今天的國台辦記者會中，有記者提出，台農業主管部門聲稱，台灣地區鳳梨不合格的情況只收到13宗通報，而非大陸所說的28宗；對於查出鳳梨的害蟲，大陸方面也沒有提供科學證據。

朱鳳蓮回應稱，2020年，大陸向台灣方面書面通報28批鳳梨不合格情況，其中14批檢出菝葜黑圓盾蚧。朱鳳蓮續稱，另有8批是大洋臀紋粉蚧，還有6批是新鳳梨灰粉蚧。她宣稱通報後台灣方面未有回覆，不合格的情況也沒有改善。今年初向大陸海關申報的台灣鳳梨中，又有5批檢出菝葜黑圓盾蚧。要求「民進黨當局」從源頭上去處理相關的問題，「不要再搞甚麼政治操弄」。

對於國台辦的指控，陳吉仲強調，鳳梨有介殼蟲是單純的防檢疫議題，應該要回到國際規範、循科學依據來運作。今年3月12日，大陸指台灣進口的鳳梨有5批有菝葜黑圓盾介殼蟲，鳳梨退回台灣後，防檢局開櫃檢查並沒有發現外，由於菝葜黑圓盾介殼蟲在台灣非常罕見，甚至農委會追回鳳梨原產地之後，也沒有發現有關介殼蟲，對於大陸的不實指控，台灣透過官方平台傳出訊息，希望對方提出科學證明與照片等，但至今都沒收到回覆。

民進黨立委王美惠表示，國台辦隨便在胡亂講，若真的有蟲早就拿出來了，怎麼等到現在才拿出來，批評這非常不合理，農委會應說明清楚。

台灣《蘋果新聞網》/《自由時報》

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