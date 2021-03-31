內地再有地區爆發疫情，據央視報道，雲南省瑞麗市昨日（30日）新增6宗本土確診病例，另新增3名無症狀感染者。昨日有多名網民上傳影片，指瑞麗市已封城，雖有人試圖澄清無此事，但深夜11時後，陸續有網民證實已封城，「沒封我怎麼出不了瑞麗？」有內地媒體今日報道指，從瑞麗疫情防控指揮部得悉，目前該市只進不出，正展開全員核酸檢測。官方稱，全民居家隔離一周，必須接受檢測。

央視報道指，6名本土確診者包括5女1男，年齡介乎22歲至42，其中5人為中國籍、1人為緬甸籍；至於3名無症狀感染者，則為2男1女，年齡介乎24歲至28歲，全為緬甸籍。目前，雲南有9宗確診病例及22宗無症狀感染個案。

據官方說法，瑞麗市29日對「重點人群」進行常規核酸檢測時發現1人核酸檢測為陽性，隨後通過重點人群核酸檢測及密切接觸者排查，發現8人核酸檢測結果陽性。9人均用負壓救護車轉運至定點醫療機構；30日，6人確診感染武漢肺炎、3人診斷為無症狀感染者。其他人員的排查工作仍在緊張進行中。

昨深夜11時後，陸續有民指「現在封了」；有人則透露：「瑞丽再次封城，停工停学，全民做核酸。」

央視／新浪微博

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