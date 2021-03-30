台灣珍珠奶茶亦拼外交。全球餐飲集團六角國際旗下手搖飲品品牌「日出茶太Chatime」昨宣佈與帛琉總統惠恕仁家族Surangel & Sons Co.集團簽約，進軍帛琉飲品市場。

六角集團兩年前在菲律賓與第一家庭合作，此次再度獲「總統級」加盟主青睞。隨着台帛旅遊氣泡4月即將成行，六角國際看好觀光人潮將挹注新的市場機會，今年第三季將於帛琉第一大城柯羅（Koror）開設兩家門市。六角國際董事長王耀輝表示，六角推動「國際環島策略」已逾10年，目標鎖定四季炎熱、休閒度假旅客消費力高的觀光勝地，帛琉一直以來也是台灣、日本、韓國、中國遊客海島度假熱門首選之一。與六角國際合作的Surangel & Sons Co.集團是帛琉總統惠恕仁的家族事業，事業版圖橫跨五金、建築、旅遊、批發、超市、零售等領域。六角國際希望結合該集團豐富商業零售資源，能共同拓展帛琉餐飲市場，並吸引當地來自世界各地的遊客，搶佔觀光商機。

望與星巴克競爭

代表Surangel & Sons Co.簽約的集團創辦人老惠恕仁表示，曾在印尼及菲律賓見識到來自台灣的「日出茶太Chatime」手搖茶飲在當地強勢發展的威力，希望在帛琉可以和星巴克品牌競爭。

中央社