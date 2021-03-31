新一期中共中央委員會機關刊物《求是》雜誌將在明天（4月1日）出版，本期將會刊登中共總書記習近平的重要文章《在黨史學習教育動員大會上的講話》，強調全黨展開學黨史要突出重點，包括提高應對挑戰的能力，確保全黨步調一致等。

文章強調，在全黨開展黨史學習教育，是黨中央「立足黨的百年歷史新起點、統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局、為動員全黨全國滿懷信心投身全面建設社會主義現代化國家」而作出的重大決策。

文章指出，「在慶祝建黨百年及在『兩個一百年』奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點」，全黨集中開展黨史學習十分必要，是牢記初心使命、推進中華民族偉大復興歷史偉業、堅持和發展中國特色社會主義的必然要求。

文章指出，開展黨史學習教育要突出重點。第一，要進一步感悟思想偉力，增強用黨的創新理論武裝全黨的政治自覺。第二，要進一步把握歷史發展規律和大勢，始終掌握黨和國家事業發展的歷史主動。第三，要進一步深化對黨的性質宗旨的認識，始終保持馬克思主義政黨的鮮明本色。第四，要進一步總結黨的歷史經驗，不斷提高應對風險挑戰的能力水平。第五，要進一步發揚革命精神，始終保持艱苦奮鬥的昂揚精神。第六，要進一步增強黨的團結和集中統一，確保全黨步調一致向前進。

文章指出，在全黨開展黨史學習教育要務求實效、守正創新，高標準高質量完成學習教育各項任務。一是要加強組織領導。二是要樹立正確黨史觀。三是要切實為群眾辦實事解難題。四是要注重方式方法創新。要在全社會廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，普及黨史知識，推動黨史學習教育深入群眾、深入基層、深入人心。

新華社

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