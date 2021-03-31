國務院新聞辦公室於今日（31日）上午舉行新聞發佈會。教育部副部長宋德民在會上表示，「十四五」時期建設高質量教育體系，要以改革創新為根本動力，聚焦教育發展的重點領域、關鍵環節，大力推進有重點的改革創新；強調要全面加強黨對教育工作的領導，亦提到在香港「建立健全與『一國兩制』相適應的教育體系，是培養香港青少年國家意識和愛國精神的必然要求。」

2025年目標人均教育程度達中五

教育部發展規劃司司長劉昌亞在會上回應記者提問時指，五中全會提出要不斷提高人力資源的質素及受教育年限。2020年，國內16至59歲勞動年齡人口平均受教育年限達到10.8年，將力爭在「十四五」把年限提高至11.3年，這意味着2025年，內地人均受教育水平達到高中2年級（相當於香港的中五程度）以上。他指，這對於建設現代化國家、建設教育強國都具有十分重要意義。

要達到這個目的，一是要繼續進一步提高高中階段及高等教育的普及水平，2020年中國高等教育普及化達54.4%，到2025年，高等教育毛入學率力爭提升到60%。二是在教育普及水平和平均受教育年限提高過程中，不斷提高質量。義務教育要做到優質均衡，特別是要提高農村義務教育質量；要大力發展職業教育，培養更多技術技能人才；要推動高等教育分類管理，既推進「雙一流」建設，使得國家有尖端的、創新的、能夠引領發展的創新型人才，同時要培養大量的應用型、技能型人才。三是要不斷地提升就業能力，今後要通過制度、政策和措施來完善，構建服務全民終身學習的教育體系。

「十四五」聚焦建設高質量教師團隊

至於師資方面，宋德民指，「十四五」時期將聚焦高質量教師隊伍的建設，建立以師範院校為主體、高水平綜合大學參與、優質中小學幼兒園為實踐基地，開放、協同、聯動的教師教育體系。宋強調要嚴把質量，持續推進師範類專業認證，開展全國師範類專業質量監測，建立持續改進的質量保障機制。深化師範院校評價改革，引導師範院校把辦好師範教育作為第一職責，推動師範專業特色發展、追求卓越。

加強高校創新研究 培養國家戰略科技力量

宋又指，當今世界正經歷百年未有之大變局，中國發展的內部條件和外部環境均在深刻變化。基於新形勢，教育部對於高等學校在加強基礎研究和創新研究方面思考的更加深入，部署就更多一些。「十四五」期間，高校科技工作要以服務新發展格局和高質量發展為主攻方向，以提升原創能力為導向，加快構建高質量高校科技創新體系，着力建設國家戰略科技力量，建設頂尖學科。

宋強調，要着力加強基礎研究，深入推進「高等學校基礎研究珠峯計劃」，完善前沿科學中心佈局建設，組織高水平研究團隊開展前瞻性基礎研究。要着力加強關鍵核心技術攻關和供給能力，建設一批集成攻關大平台，圍繞國家重大戰略需求和關鍵領域組織集中攻關；還要着力深化科研評價改革，深入貫徹落實破除「SCI至上」和提升專利質量等文件精神，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的評價體系。全面增強科技創新支撐高質量教育體系建設的能力，為建設世界教育強國、科技強國，建設社會主義現代化強國貢獻力量。

從嚴審批校外培訓機構

針對近日有關開展義務教育階段減輕學生課業負擔，以及校外培訓負擔的消息，教育部基礎教育司司長呂玉剛指，一些地方仍然有不少突出問題，主要表現在校外培訓仍然過熱，超綱超標的培訓行為仍沒有得到根本解決。一些培訓項目收費居高，有的培訓機構退費難、捲款跑路的問題仍時有發生。

呂指，今年教育部把這項工作列入重點工作任務，將堅持對校外培訓機構依法治理、綜合施策，嚴格落實國家有關法律法規的規定要求，從嚴審批培訓機構，強化培訓內容監管，創新收費管理方式，規範培訓行為，嚴肅查處違法違規培訓行為，切實維護家長和學生的合法權益。另外，將提高義務教育學校課堂教學質量，規範作業管理，提高作業設計水平，嚴格控制書面作業的總量。要進一步增強課後服務供給，保障課後服務時間，特別強調課後服務的時間要和當地正常的下班時間相銜接，進一步豐富課後服務內容、提高課後服務質量。

另外，教育部有關負責人亦表示，將深入落實義務教育免試就近入學規定和「公民同招」政策，嚴禁中小學招生入學與任何形式的社會競賽掛鈎，堅決斬斷這種利益鏈。

在港建立與「一國兩制」相適應教育體系

會上亦提到了香港的教育問題。宋德民指，對於香港教育，基本觀點和基本政策是一貫且明確的；建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系，是培養香港青少年國家意識和愛國精神的必然要求。宋表示，教育部將全力支持特區政府推進有關課程改革，在學校開展國家安全教育，組織國情教育活動，不斷擴大和深化香港與內地師生的人員往來、科研合作、聯合培養等。同時亦將繼續支持香港更好參與國家教育的事業發展，並將通過教育部—香港教育局會商機制強化協作，讓「一國兩制」行穩致遠，培養愛國愛港的青年人才。

央視

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