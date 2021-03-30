去年武漢因為疫情嚴重而封城，多名公民記者冒險到當地直擊疫情，事後遭官方追究，其中張展因揭露疫情真相被中國政府重判入獄4年，另一名曾到武漢採訪，本身是律師的陳秋實事後亦失蹤。事隔逾年，陳秋實的好友、「格鬥狂人」徐曉冬周一（29日）表示，陳秋實現時人在山東青島，身體和精神狀態良好，但被限制活動自由。徐曉冬估計，陳秋實要9月後才可公開露面。

徐曉冬在其YouTube頻道上載一條近30分鐘的短片，聲稱陳秋實在武漢被抓後送到天津接受調查，現已回到青島和父母一起，得到的待遇較在天津時好很多。徐曉冬說，他看過陳秋實的短片，陳秋實經過父母照顧後，身體已比去年好很多，精神狀態也不錯，仍留住標誌性鬍鬚，形容他現時苗條、精壯。

徐曉冬透露，陳秋實即將要接受小手術，目前能自由上網、看電視、報刊，但個人社交賬號被禁言，而且只能在小範圍內活動、買日用品。徐曉冬還說，目前沒有任何書面文件起訴陳秋實，至於大眾關注陳秋實何時能夠發聲，徐曉冬推測陳秋實或於9、10月時重回公眾視野。

徐曉冬公佈的消息未能得到證實，但徐曉冬在片中強調自己拍片前先寫下要說的內容，避免說錯，亦多次指他的說法是為了安全，但部份語句明顯言不由衷，如他說到「出於相關部門對他（陳秋實）的保護」這句，便顯得斷斷續續，他說完更自打一巴，表示這樣說才「安全」。

陳秋實於2020年2月6日，前往武漢方艙醫院採訪途中，與家人和朋友失去聯絡，至今已超過一年，去年10月有傳媒報道陳秋實在青島遭監視居住。

YouTube

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！