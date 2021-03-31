外交部發言人華春瑩宣佈，應國務委員兼外交部長王毅邀請，南韓外長鄭義溶即將於4月2日訪問中國，並於3日在廈門與王毅會談。這是鄭義溶自上月9日就任以來首次出訪，亦是兩國相隔4個月後，再次舉行外長會談。

韓聯社報道，在美國積極拉攏南韓等盟國，以牽制中國的情況下，這次會談備受關注，預計雙方會就朝鮮半島局勢、應對疫情等交換意見，而中國國家主席習近平訪韓等雙邊高層交流方案，亦可能是議題之一。

鄭義溶曾任南韓國家安保室室長，為特朗普及金正恩傳話，促成美朝在新加坡的世紀會談。他周日（31日）曾在記者會上表示，對南韓來說，中國及美國不是二選一的選項，而兩國亦從未要求韓國這麼做。

河南省長尹弘出任甘肅省委委員

官媒新華社周三（31日）報道，原為河南省委副書記、河南省省長的尹弘，將取代林鐸出任甘肅省委委員、常委、書記。

57歲的尹弘是浙江湖州人，1984年1月加入中國共產黨，他從求學到入仕都是在上海，曾擔任上海市委常委、秘書長，至2019年11月才出任河南省委委員、常委、副書記，並於去年1月擔任河南省省長。至於65歲的林鐸是山東菏澤人，1975年10月加入中國共產黨，曾擔任黑龍江省哈爾濱市委副書記，至2017年3月出任甘肅省委書記。

內蒙官員楊永寬被批嚴重違紀違法

中央紀委國家監委官網周三（31日）發文，揭發內蒙古地質礦產（集團）有限責任公司原副董事長楊永寬嚴重違紀違法的詳細案情，指他追求低俗，流連娛樂場所，又沉迷喝酒，家中地下室兩個房間存有大量酒精，僅茅台和五糧液等就有1329瓶之多；他亦沉迷於打麻將和唱歌，「對唱歌到了痴迷的境地」，在裝修別墅時甚至專門請設計團隊在地下室為其設計K房。

65歲的楊永寬是內蒙古準格爾旗人，1974年1月加入中國共產黨，曾任內蒙古有色地質勘探公司紀檢組副組長、機關黨委書記，2018年6月退休，2019年4月因違反組織紀律被嚴重警告處分。至去年11月，他被開除黨籍處分，且遭收繳其違紀所得。

綜合報道

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