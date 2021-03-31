兩岸疫情最新數字：大陸周二（30日）新增11宗確診個案，其中本土確診佔6宗，全部來自雲南，其餘5宗為境外輸入個案，分別是廣東2宗、福建1宗、河南1宗、陝西1宗，另外內蒙古新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,201宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,024宗，死亡個案10宗。

大陸在國內繼續催谷全民接種疫苗工作，國家衞健委指截至周一（29日），各地累計報告接種11096.2萬劑次疫苗。多地市委書記近日帶頭接種，例如雲南省委常委、昆明市委書記程連元，以及雲南省玉溪市委書記王力，就分別於周二（30日）及上周六（27日）接種。

中國工程院院士鍾南山周二（30日）接受內媒訪問時表示，雖然中國疫苗接種數目是世界第二，但按百分比數計算是非常低的，強調當局現在正擴大生產，預期6月底至7月有40%人接種。他又說，按照現時情況，中國若完全開放會非常危險，因絕大多數人仍處於沒有免疫狀態，但民眾未有迫切接種，「（因為）中國的環境太好了，沒有病毒在附近」；然而中國不能永遠嚴格控制境外輸入，「中國改革開放，一定要向全世界開放。到那個時候，所有國家接種的都很好了，中國反而是無免疫的，那是很危險的，說不定又在中國暴發起來了」。

不過官媒新華社周三（31日）就發文批評，在推進疫苗接種過程中，有少數地方出現一些簡單粗暴的不良苗頭，有學校和主管部門將疫苗接種情況與學生升學畢業、教師績效考核掛鈎；有單位無視部分職工特殊身體情況，「一刀切」要求全員接種。

文章續指，這些簡單化的做法，不僅可能給不適宜接種的人群帶來醫學風險，甚至還可能增加部分群眾的抵觸情緒，反而不利於推進疫苗接種工作，強調這些不良苗頭是出於少數地區和單位急於完成疫苗接種任務，或是考核指揮棒下的攀比心態作祟。

國家衞健委網站／新京報／新浪新聞／新華社

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