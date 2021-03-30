內地官方近期「軟硬兼施」，積極催谷民眾接種疫苗。惟現時全國接種疫苗比率僅為7.1%，距離防疫專家鍾南山早前指6月前全國接種率達40%尚有差距，內地近期更陸續有民眾接種疫苗後出現不良反應。當中，上海有醫生早前接種疫苗後，身體出現大量紅疹，甚至一度需要住院，最終治療14天後才開始痊癒。

據該名醫生近日在網上表示，他本月12日接種北京生物的滅活疫苗後，當晚雙手及臀部開始出現痕癢的紅疹，翌日更蔓延至身上，而且出現四肢無力、腹痛等，故前往醫院求醫。他後來病情不斷惡化，四肢更出現疼痛，連以單手拿着手機打字也不能。他在留院期間紅疹仍不斷增加，最終經過激素治療後，才成功於上周五出院。不少內地網民對是否響應當局接種仍有保留，但當局則繼續強硬推銷疫苗，並將接種比率視為「政治責任」。

「學苗叫」洗腦標語爆紅

而深圳市鹽田區東和社區橋東社康中心的一句疫苗接種標語，近日在微博爆紅，這句「我們一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗」標語，明顯模仿中國抖音洗腦歌曲「學貓叫」的歌詞。據社康中心職員指，標語是廣告公司挑選的，為了傳播的時候能琅琅上口。有關標語更獲官媒央視主播李梓萌「加持」，她日前在「主播說聯播」的節目中更主動把標語唱出來，有網民表示直呼標語「太洗腦」，念着念着就「唱出了聲」。

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