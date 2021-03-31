雲南省瑞麗市爆發武漢肺炎疫情，周二（30日）新增6宗本土確診病例，另新增3名無症狀感染者，感染者中有4個屬緬甸籍。翻查過往報道，當地自疫情爆發後頻有偷渡者入境，其後證實確診，而當局亦特別指出要嚴厲打擊，對拒不執行檢測者依法追究。而雲南瑞麗之所以有這麼多緬甸人，除了地理位置外，亦與緬北地區局勢混亂有關。

雲南瑞麗位於中國及緬甸的邊境交界，據官方2013年的數據，在瑞麗居留7日的緬甸籍流動人口共有35,470人，其中約26,000人持有臨時居留證，而2013年在瑞麗居住半年以上中國籍人口為 191,018 人，代表在瑞麗居留的緬甸籍人口比重，佔常住中國籍人口的18.57%。

自疫情爆發後，一直有不少緬甸人偷渡至中國其後證實確診。例如去年9月，當地就發現到兩名從緬甸偷渡入境的確診者，導致最少封城一星期；其中一名姓楊的女病人更遭網民起底，她在緬甸時曾接觸武漢肺炎病人，明知自己已經感染，不但未有自我隔離，更偷渡到瑞麗治療。

緬甸的主要民族緬族生活於遠離中緬邊境的內陸地區，而靠近瑞麗的緬北地區則長期由緬甸少數民族武裝軍閥控制，局勢混亂，例如果敢、佤邦、撣邦等地區便經常發生武裝衝突，為邊境貿易、旅行、文化交流等帶來極大的不確定性。另外，緬北地區亦靠近世界毒源所在地金三角，再加上緬甸經濟發展滯後，政府改革遲緩，人民生活水平較為底下，導致很多緬甸人選擇前往與緬甸僅有一牆之隔的瑞麗市做生意和打工。

緬甸人在瑞麗市主要從事翡翠珠寶行業，瑞麗市靠近緬北的翡翠礦區及抹谷寶石礦區，加上中國改革開放以來的經濟發展水平上升，促進對奢侈品的需求，間接令瑞麗翡翠珠寶市場的迅速崛起。當地緬甸人其次從事旅遊服務業，有很多酒店、商店、娛樂場所、按摩院等有大量緬甸人工作。

網易／百度百科／民族學刊

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