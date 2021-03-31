台灣與帛琉達成旅遊氣泡安排後，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）與美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）於周日（28日）訪台；有學者分析指，這展現美國已不再忌諱透過官方正式關係與台灣接觸，假如雙方將來要建立正式渠道，已非天方夜譚的事情。英國《金融時報》周二（30日）報道指出，拜登將就台美官方接觸發佈指引，預料會採取前總統特朗普（Donald Trump）任內所做的一些改變，放寬台美之間的外交往來限制。

報道引述聽取相關政策簡報的消息人士指，拜登會考慮保留大部份特朗普任內所作的改變，並鼓勵美國官員與台灣官方會面，而非對雙方的接觸施加限制。另一名消息人士則形容，美國與台灣外交官員之間的交流限制，大部份「都將消失」。

報道又指，拜登上任後展現對台灣官員的支持，再度表明其對中國立場越來越強硬。至於美國國務卿布林肯（Antony Blinken）早前在眾議院外交委員會聽證會上稱台灣「是國家」，美國戴維森學院的台海問題專家任雪麗（Shelley Rigger）分析指：「布林肯非常專業，我不認為他們是即興發言，有可能有更大重要性，更在於是要告訴中國，我們不會按照你的說法。」

台灣駐紐西蘭前大使介文汲受訪時表示，特朗普執政時通過《台灣旅行法》及《台北法案》，當中就有交往準則，是國會通過且有約束力的法案，若要落實就會有具體的國務院指導準則，不過美國過去都不會公開準則，是內部參考文件。他不認為準則會放太寬，因會造成美中衝突，「應該也不會比過去改變太多」，未來是否放寬可以再觀察，又指拜登政府若真的宣佈這個做法，還是會有很多衡量，因為這是具有高度敏感性的議題，強調美方還是會考慮中國的反應會有多大，以及美方可能要付出的代價。

政治大學外交系副教授黃奎博表示，這是美國釋放對台灣友善的訊息，若是鬆綁，應該正面看待。他不認為這和美駐帛琉大使現時隨帛琉總統在台灣訪問有關，形容這是兩件獨立事件，一個是華盛頓總部的原則性界定，一個是在台灣的技術性操作。

民進黨立委羅致政表示，這證明美國對台鬆綁，是「跨政府共識」，從特朗普到拜登都一致，包括美國駐帛琉大使來台，都是放寬政策，對台灣有利。民進黨立委林俊憲亦認為，從拜登上任後美國政府一連串的舉動，可以發現印太地區對美國的重要性，以及中國對美國的威脅，「美國選擇派大使來台，是很巧妙、很有外交藝術的手法，堪稱外交手段上傑出的一手。」國民黨立委馬文君則擔心，相關發展突顯台灣過度親美趨勢仍在，美中兩強拉扯下，對台灣恐將有傷。

《金融時報》／台灣《聯合報》

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