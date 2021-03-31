法國駐印度大使館周三（31日）表示，法國海軍「聖女貞德」（Jeanne d’Arc）戰鬥群已抵達印度洋，將參加4月初在孟加拉灣與四方安全對話4國的聯合軍演，之後將會兩度穿越南海。

法國駐印度大使館的聲明說，法國海軍直升機航艦托納爾號（Tonn erre）與巡防艦蘇爾庫夫號（Surcouf）組成的「聖女貞德」戰鬥群，3月30日到4月1日在印度柯枝港（Kochi Port）停泊，之後駛向孟加拉灣，參加由法國領導的「拉佩魯茲」（La Perouse）聯合軍演。

聲明指出，「拉佩魯茲」軍演將從4月7日起聚集法國、印度、澳洲、日本和美國的海軍參加。這也是四方安全對話所有成員國，首次參加這項由法國主導的聯合軍演。

「拉佩魯茲」聯合軍演於2019年由法國發起，首屆除法國外，美國、日本和澳洲的海軍也受邀參加；印度海軍首次參加這場聯合軍演。

由於中國不斷在東海、台海、南海和中印邊境採取挑釁的軍事行動，令這次5國聯合軍演備受矚目。

該聲明表示，是次大規模聯合軍演，將為這5個「志同道合」國家的海軍提供機會，建立更緊密聯繫，提高操作技術，並在自由、開放的印度太平洋促進合作。

聲明指出，在這場聯合軍演結束後，「聖女貞德」戰鬥群將繼續部署在印太地區，一直航行到日本，然後在7月中旬返回法國；聲明特別強調，在航行期間，戰鬥群將兩次穿越南海。

中央社

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