武漢肺炎疫情肆虐全球，各地旅遊幾陷全面停頓。本月17日，抗疫成就獲全球肯定及讚賞的台灣宣佈，明日（4月1日）起與南太平洋島國帛琉開放「旅遊氣泡」，成為亞太首例。有潛水愛好者接受《蘋果》訪問時讚賞台灣過去的抗疫工作，同時狠批港府「不科學抗疫」。近年注重海洋保育工作的女藝人余曉彤（Hidy）亦指，自己恨出國，亦因為香港未能有效控制疫情，痛失工作機會。

對於香港人來說，人口不足2萬的帛琉是個冷門的旅遊地點，但對於酷愛水上活動或潛水的人來說，帛琉比日本、泰國及新加坡等發達國家更吸引。余曉彤向《蘋果》表示，約7年前曾到帛琉潛水，至今仍未能忘記當地的潛水環境，「水面地方可能係比較鄉村，但一落水，成個世界係你完全無法想像……之後仲喺海遇到過百條野生海豚」。除了潛水活動，余曉彤當年亦曾到帛琉的水母湖、牛奶湖及海豚學校，她認為即使不是深潛，亦能好好享受當地旅遊生態：「普通浮潛都可以睇到好靚景色。」

潛水愛好者Rita（化名）表示，2019年11月曾到帛琉潛水，4日3夜的潛水行程，令她完全體驗帛琉這個潛水天堂。對於台灣與帛琉推出旅遊氣泡，Rita直指這反映台灣過去抗疫工作的成功，當然同時反照香港抗疫的不濟：「我記得有一句說話 :『呢個唔係疫情嘅關係，係政府無能嘅關係』。由一開始外界要求封關，到今時今日都唔封關，抗疫措施都係控制社會的伎倆，而唔係對準個疫情，無論疫苗，甚至去到復課問題，都唔係根據一個科學角度去制訂措施，加上現時的政治氣氛，最終無法解決疫情。」

香港早前計劃與新加坡實施旅遊氣泡，雖然「臨門一腳」告吹，但Rita坦言，即使成事，自己也不會有興趣參加。如果香港與帛琉實施旅遊氣泡，她亦不會搶機票：「預咗一開放旅遊，各地旅費都特別貴，我唔會趕做『先頭部隊』。」

對於疫情讓世界幾陷「停頓」，余曉彤指，自己疫前最後一次出外潛水，是去年2月到沙巴。經過逾年的抗疫留港生活，余曉彤坦言台灣抗疫工作至目前為止的確出色，自己「恨咗好耐」出國，不過香港疫情反覆，令出國亦無望：「我都miss（錯失）咗好多機會，啱啱有個澳洲嘅海洋地理頻道（Ocean Geographic），叫我去馬爾代夫拍攝，佢哋話澳洲無問題，但我就話我哋（呢邊）真係唔得，淨係回港隔離已經無可能做到。」

蘋果《記者》／台灣《蘋果新聞網》

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