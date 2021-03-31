世衞昨日（30日）公佈專家小組撰寫的武漢肺炎溯源報告，總幹事譚德塞批評中方未提供足夠數據，促請「深入探索武肺病毒源於實驗室洩漏的理論」。中方專家組今日表示，中方專家與外國專家掌握信息無差異。新華社旗下《環球時報》總編輯胡錫進，撰文反駁美國等14國質疑世衞報告的聲明，批評它是因世衞報告未符美國的預設結論才產生。

中國及世衞的病毒溯源聯合專家組中方組長梁萬年今日回應譚德塞的批評。他指，雙方專家一直共同研究及分析，大家掌握的信息沒有差異，形容雙方專家一直高度融合研究，並非各有各做。梁萬年表示：「有些數據按照中國法律，是不能帶走或拍照的，但是在武漢的分析都是一起做的。」

胡錫進在其微博撰文，反駁美國等14國質疑世衞溯源報告的聯合聲明。他質疑，有關聲明未見德、法、意、西班牙等受疫情衝擊更嚴重的國家支持。又指，歐盟雖批評調查開始得太晚，但報肯報告邁出「重要的第一步」。

胡錫進又指，世衞專家組負責人安巴雷克，是承受到中國以外的政治壓力，又表明沒有被要求刪除報告中的任何內容。

至於譚德塞對數據不足的不滿及希望深入調查實驗室洩露病毒的說法。胡錫進認為明顯是受到華盛頓的政治壓力作出的安撫。

文章強調，美國是抗疫的「最差生」，在妒忌、攻擊表現優秀的中國，並對世衞這「監考老師」施壓，蠻橫推倒公共衞生的各種常識。

文章指出，形容疫情溯源複雜艱難，不可能復原疫情早期的全部線索，「清晰的倒推路線圖只存在於有罪推定的政治想像中」。由於美國早有病毒由武漢病毒實驗室洩漏的結論，但世衞報告卻指該假設「極不可能」，才觸犯了美國。

胡錫進表示，世衞專家組到中國調查，當然有中方專家幫助提供線索和原始數據，否則不可能進行溯源工作。而世衞專家組在武漢的調查的確只是邁出了重要的第一步，期待有第二步、第三步。但世界各地也有早期疫症病例，世衞再向武漢調查前，也應把目光投向這些線索才是科學研究的應有邏輯。

文章要求，作為疫情暴發最嚴重且之前一年流感極其嚴重的美國，開放和積極配合溯源調查，但美國現時卻缺乏科學壓倒政治的道義排序。

文章指出，美國疫情有反彈勢頭，擔心拜登政府會重拾特朗普政府「向中國甩鍋的邪門歪道」以轉移美國公眾情緒。

最後，文章強調，中國是 最早發現、鎖定疫情病毒，以最快速度遏制了疫情，批評美國如不能虛心面對中國的經驗，一定要把中國「樹為政治攻擊的靶子」，美國的衰落就「有了真實的思想和心理起點」。

新華視點／新浪微博

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