西方多個國家指控中國在新疆大量設置「再教育營」，侵犯新疆維吾爾人的人權，分別制裁中國。中國則嚴詞否認和反制裁。有報道指，內地官方亦設有「教育轉換基地」專門關押基督徒。有曾被關押者聲稱身心受嚴重折磨，多次自殘想了結生命。

自由亞洲電台報道，中共一直打壓非官方的家庭教會，並將基督徒關入「教育轉換基地」。基督徒李約瑟（化名）表示，2018年因參加地下教會遭刑事拘留，獲保釋後遭送入「教育轉化基地」羈押，接受洗腦教育。他指，被羈押者多是傳播福音或參與教會活動的家庭教會信徒。

李約瑟透露，他被羈押於四川某城市的「教育轉換基地」內，基地是當地的中共黨委統戰部及公安局國保部門設立，還有黨委政法委工作小組的人員參與。李約瑟表示，基地是流動性的，包括某個建築的地下室，被關押者會遭蒙頭轉移到基地。

他提到，自己被囚禁在無窗房近10個月，期間遭2名便衣人員現場監視。李約瑟形容，基地的管理與新疆「再教育營」十分類似，管教人員用「很下流、低級的方法」威脅、恐嚇、辱罵被關押者，且說話「黑白顛倒，必須要你接受他們的說法」。

李約瑟指控，一旦被關押者不認錯、抵抗洗腦，管理人員便以「態度不好」為由繼續關押或毆打被關押者，一般由便衣人員負責動手，在旁的穿制服的警察「裝沒聽到，也沒看到」。

他說，「洗腦是沒有時間限制的」，自己在「教育轉換基地」裏受盡打罵及精神折磨，生如不死，曾多次試圖撞牆自殘輕生。最後雖然獲釋，但全身出現浮腫，體重暴增10多公斤。

報道指，四川外，河北及其他省區也設有與「教育轉換基地」功能類似的「轉化中心」。內地一名張姓維權律師透露，早在2013年，河北省保定市的天主教徒曾邀請他與幾名非官方教會的神父見面，講述當地「轉化中心」的情況。

張律師指出，保定市宗教管理局直接把主教和神父帶走後，也不判刑，從此失蹤。有失蹤10多年的，有5、6年的，也有被關押5、6年後回家的。這些被關押的神父，都是被關進「轉化中心」裏的「洗腦班」。這些作法，只是中國宗教壓迫案件的冰山一角。

中央社

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