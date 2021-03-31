兩岸局勢升溫，台灣不斷增強武備對抗大陸的軍事壓力。台灣國防部證實已向美國購入愛國者三型增程型MSE防空導彈（下稱愛三MSE導彈），預計2025年起分兩年交付。資料顯示這款導彈增加引擎推力時間，增加導彈能量確保「命中即毀」。另外，台灣自行研製的天弓三型防空導彈的量產速度超前，預計今年預定的23枚導彈已提早完成生產。

台灣國防部今日送交立法院的預算解凍報告指出，愛國者二型性能提升及採購「愛三」軍購案，主要裝備已在2017年全數交運，完成部署，尚有約200億元新台幣（下同，約55億港元）餘款，台美2019年開會研究後，確定增購愛三MSE導彈，並在2025年起分兩年交付和部署。

另外，解凍報告又指出，台灣自研自製的天弓三型防空導彈量產型，生產進度比預期快，原規劃是在2015年至2024年間，以約748億元（約207億港元）完成天弓三型的採購，取代老式的鷹式防空導彈系統。

報告指，中科院於2020年12月已完成年度量產的驗收工作，台灣國防部也證實，今年另今年度規劃的23枚導彈也已完成量產。

愛三MSE導彈較台軍現役的愛三導彈更先進、且射程更遠。由於體積較大，原可裝載16枚愛三導彈的發射車，只能裝載12枚愛三MSE導彈。目前，愛三MSE導彈只有美國及日本裝備。

至於天弓三，由台灣中科院研發，是射程200公里以上的中遠程陸基防空系統，能涵蓋台灣的防空識別區（ADIZ）範圍。

台灣總統蔡英文2019年視察中科院時，即要求在確保品質前提，加快天弓三型及雄風三型飛彈量產；當時是針對中共解放軍共機及共艦擾台次數增加，而作的預防性措施。

台灣《蘋果新聞網》

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