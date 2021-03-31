英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）2019年六四30周年前夕曾在北京街頭訪問當地居民，以測試他們是否能認出當年隻身抵擋坦克前進的「坦克人」（Tank Man）。中共官媒《環球時報》（Global Times）周三（31日）引述消息人士指，沙磊因新疆政策及武漢肺炎的「失實」報道而「臭名昭著」，而自新疆部份企業和民眾表示打算控告BBC後，他已離開大陸，且相信現時正藏身台灣。

報道指，沙磊曾參與多項抹黑中國的報道，例如2017年他就中國「天網工程」訪問貴州貴陽市警方，認為該系統並非用來追捕罪犯，而是「壓制反政府聲音並監視異見人士」；去年3月，他採訪世衞駐中國代表高力（Gauden Galea）時「以誤導方式發問」，無視中國抗疫的努力，並「試圖斷章取義地編輯採訪內容，將造成全球流行的責任歸咎於中國」。

報道又批評沙磊抹黑中國的新疆政策，「在2019年新疆職業教育培訓中心的報告中，他為自己的故事拍下鐵門和籬笆等畫面，然後使用恐怖片音樂及陰沉的濾鏡，故意營造壓抑的氛圍。他又在採訪中將培訓中心污衊為『再教育營』。」

報道引述評論指，沙磊打算透過抹黑新疆並試圖破壞當地產業鏈，「使他能贏得人權捍衛者的獎項，且享有名聲」，又指沙磊會將自己塑造成遭受政治迫害，「因為他堅持不懈地尋求正義而被迫離開」，強調無論他逃到何處，或以哪種身份報道中國，「只要他繼續堅持意識形態偏見，並不斷製造出虛假新聞來攻擊和抹黑中國，都將無法逃脫公義的譴責」。

沙磊去年曾前往雲南採訪，其間遇上不少人為阻礙，除了被便衣公安監視，還有到任何重點地方採訪，都遇上大型卡車「故障」擋在路中央，無奈放棄採訪。他亦曾電郵詢問石正麗對世衞即將派員赴華調查的看法，石回覆指：「只要是基於公開透明互信的基礎，我歡迎任何形式造訪，但確切行程並非由我決定。」不過，當沙磊收到回覆不久，武漢病毒研究所的公關立即致電他，要求審核沙磊撰寫的採訪內容。

《環球時報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！