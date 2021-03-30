新疆人權近期成為中外交鋒戰場，澳洲戰略政策研究所早前一份報告披露，數以萬計的新疆維族人被中方強迫勞動。報告撰寫人為該組織研究員、澳籍華裔前記者許秀中。內媒近日對她「起底」，指她曾於中國傳媒大學就讀，後留學澳洲，其後不斷對外「抹黑」中國，甚至視她為這場外國抵制新疆棉風波的始作俑者。

此外，紐卡斯爾大學教授、新疆問題專家芬利早前被中方制裁，近日獲學術界聲援。逾400名來自各國的學者周一在英國《泰晤士報》發表公開信，批評中方侵犯學術自由。中方官媒中國環球電視網（CGTN）日前預告，將於4月2日播放涉疆反恐紀錄片。片中將以中方慣用的「被認罪」手法，讓多名新疆「罪犯」在鏡頭前「懺悔」。

NIKE環保口號敲碎玻璃心

內地民間抵制外國品牌風波未息，有內地網民投訴網購平台京東的NIKE專頁，見到「Let Trash do the Talk，憑本事放狠話」的廣告口號（圖），認為NIKE挑釁。京東疑因此撤換廣告，惟該口號其實早於2月已出現，是宣傳NIKE首對以環保物料製的籃球鞋。對於抵制行為，中國外交部發言人華春瑩昨否認由中方指使，強調「中國每個人民都有自己的腦袋及思想，也有在網上表達自己想法的權利」。

新浪新聞/新華網