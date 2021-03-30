中國與美歐國家就新疆人權問題持續角力，更引發新疆棉花涉及強迫勞動的爭議，令部份外企棄用。中國政府因而遷怒於良好棉花發展協會（BCI）和澳洲戰略政策研究所（ASPI）等組織，有內媒更將有份撰寫新疆維吾爾人被強迫勞動報告的澳籍華裔前記者許秀中（Vicky Xiuzhong Xu）起底，形容她是極端反華敗類。不過，許秀中就指，自己曾是民族主義者，但在澳洲親身採訪過受迫害的中國人，令她反思自己的立場。

許秀中參與撰寫ASPI去年3月發表的報告，報告提到2017到2019年間，有超過8萬名新疆維吾爾人被送往中國9個省分27間工廠強迫勞動。內地的評論文章認為，報告被西方政客拿來四處渲染炒作，甚至令美國通過《維吾爾人權政策法案》，要求美國制裁中國官員，當局甚至發佈「新疆棉花制裁令」，所以認為導火線就是許秀中和她撰寫的報告。

文章指，出生於甘肅的許秀中曾於中國傳媒大學就讀，大學二年級到澳洲留學後，曾接觸中國異見人士、採訪反華分子，2016年開始為ABC（澳洲廣播公司）工作，並曾在許多對中國留學生的負面報道中出鏡，其後加入被內地視為反華智庫的ASPI。文章又形容，許秀中是廣大留學生群體中的「老鼠屎」，是上百萬個留學生中，「一個兩個極端反華敗類」，靠抹黑自己的祖國而揚名在外。

不過，許秀中受訪時透露，她原是「百分百忠誠的民族主義者」，甚至在澳洲留學期間，會為了支持中國政府而與教授甚至男朋友爭論；後來因採訪了一名曾因在網上開中國領導人玩笑而入獄，其後移居澳洲的數學教師，令她重新思考自己的立場，並開始對中國進行批判性報道。

後來，許秀中成為中國政府的眼中釘，她回中國探親期間，多次被人警告，甚至在她準備回澳洲時，登機證又被扣留很長時間，令她以後再不敢回去，但她仍然堅持應該揭露中共如何迫害新疆維吾爾族。

網易／ABC

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