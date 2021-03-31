「新疆棉花」風波在內地網上掀起國際品牌抵制潮，愛國小粉紅激情怒罵，民眾卻展現了「身體最誠實」的真諦。日前有內地網民轉發了一張頗為尷尬的圖片，相中一名男子拿着這次風暴中心的H＆M紙袋，袋上寫着「我去退貨」避嫌，腳上卻穿着一雙Nike波鞋。有網民不禁笑道：「不寫字是不是怕被打死」、「求生慾極強」。

微博博主「長春人的長春事兒」日前轉發了網友的帖文，指27日在吉林長春地鐵上看見1名男子，手裏提着H＆M紙袋，上面寫着「我去退貨」、「退貨」，還在H＆M的標誌上打了一個大叉。然而，他卻穿着一雙Nike波鞋，而Nike同樣捲入了這波抵制風潮。仔細一瞧，坐在男子右側的乘客，同樣穿着一雙Nike波鞋。

不少網民看到照片後揶揄男子：「腳上那雙鞋呢咋辦？比hm貴多了。」「不寫字是不是怕被打死？」「求生慾極強的小夥子」；有網民則認為，「大可不必……以後管住自己咱不買了就完事了」、「自己賺錢買的可以穿，以後不買就是了」，有人還教路，「你可以整埋汰（東北話，髒的意思）點，有人問你就說前兩年買的」。

不過，也有當地網民點出事實：「去逛街，阿迪耐克還是有人在選購商品。除了有年紀大的，還有不少年輕人」、「買賣場Nike打折 爆滿了 人手兩雙」、「有時真不是不支持國產，是國產品牌自己不爭氣」。

事實上，新疆人權問題不僅引發了這場「新疆棉花」風波，不少國際人權團體及歐美國家更呼籲，集體杯葛將於明天2月在北京舉辦的2022冬季奧運會。對此，台灣行政院長蘇貞昌昨（30日）表示，大陸在國力增強後，對於人權、軍事擴張及區域和平的處理，都讓世界不以為然，台灣會參考國際上的做法，也會有適當因應。台總統府則表示，目前尚未進行討論此議題，但關鍵仍在北京當局，呼籲北京當局正視國際社會對於明年冬奧多元意見的背後原因。

對於Nike等國際品牌遭抵制，台副總統賴清德批評，沒有釐清真相、聲音沒有被聽到前，就攻擊某個公司這是非常不好的，不僅不讓國際社會相信新疆人權沒有被傷害，對中國更加不信任。他直言，中國應該坦率、開誠佈公，開放國際媒體到新疆採訪，讓真相說話、讓新疆人民聲音被聽見。

新浪微博／台灣《蘋果新聞網》

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