小米早前聘請日本著名設計師原研哉為公司設計新標誌（logo）。原本方角變成圓角的新標誌，前晚由創辦人雷軍公佈，迅即成為網絡熱話。有傳今次設計費用高達200萬元人民幣（下同，約240萬港元），有網民調侃新標誌價「200日圓（約14港元）設計」。香港設計學院廣告平面設計系主任徐家駒 （James Tsui）接受《蘋果》訪問，直言設計好壞實屬主觀，認為真的要花掉數百萬元去設計這新標誌是「不值、笑話」，如果從學生習作角度去評分，新標誌僅屬「及格」。

雷軍在3月30日晚的春季發布會上公佈小米全新標誌。小米官方稱，新標誌由原研哉歷時三年設計，採用新的「超橢圓」輪廓設計，替換原先的方形輪廓，並重新設計了「xiaomi」字母標誌，品牌主色橙色保留，表面上新標誌只是方變圓，但背後融入了設計師對於「Alive」設計理念的思考，具備「超橢圓」數學之美的小米新標誌，不再局限於畫面的一角，彷彿有了生命。小米指出，「新標識不只是外形的改變，更是內在精神的升級……為小米品牌視覺融入東方哲學的思考，國際知名設計師原研哉與小米攜手，從『科技與生命的關係出發』，提出全新的設計理念」。不過比較新舊標誌，主色仍是橙色，兩者分別只是從方角變成圓方。

新標誌公佈後不足一天，小米官方微博有超過3,700個留言，當中未包括其他媒體的報道。有網民狠批「雷軍受騙」、「不值」、「要報警」，不過亦有人讚賞小米新標誌，認為新標誌更加富有生命感。

徐家駒向《蘋果》表示，設計好壞本身是主觀的，其個人意見認小米原本的標誌「用上實淨線條和硬淨的構圖，好傳統，畀到人信心可靠效果」，是穩陣的設計，新標誌只係改成橢圓，實際變化不大，「雖然負責設計的設計師好出名，無論佢解釋當中有好多深層意思，但視覺就係直接，兩者差異不大……用錢嘅角度去睇，要幾百萬，我個人認為有啲笑話感覺」。

徐家駒指，小米或曾向設計師提出，新標誌要穩陣，但這個假設無法證實：「但用了三年做呢個設計，我覺得有啲搞笑。」如果從學生作品去評分，徐家駒指新標誌只能拿C級「及格」：「Ａ、Ｂ、Ｃ，佢無整到個標誌核突咗，所以畀Ｃ。」

《蘋果》記者／新浪微博

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