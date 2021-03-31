大陸3月1日宣佈停止進口台灣鳳梨（港稱菠蘿），國台辦事隔一個月，終展示數張台灣鳳梨上的害蟲相片，指有28批台灣鳳梨不合格。台灣農委會列出收到通知日期，強調只收到13則不合格通報。

國台辦發言人朱鳳蓮稱，大陸2020年向台灣書面通報了28批鳳梨不合格情況，其中14批驗出菝葜黑圓盾蚧，她更特意展示放大50倍的菝葜黑圓盾蚧相片，證明台灣鳳梨有蟲害。朱又稱，剩下14批鳳梨出現蟲害，有八批出現大洋臀紋粉蚧，六批有新鳳梨灰粉蚧。她宣稱通報後台灣沒有回覆，不合格情況也沒有改善。今年初向大陸海關申報的台灣鳳梨中，又有五批檢出菝葜黑圓盾蚧。她要求民進黨從源頭上去處理相關問題，「不要再搞甚麼政治操弄」。

台要求提供科學根據

陳吉仲昨稱，兩岸動植物防檢疫管道，收到的通報絕不是28則，而是13則，而且每個收到的日期都有紀錄，其後他公佈有關紀錄。

根據台灣資料，2020年3月至5月9日，台灣收到10則不合格通報，但6月至11月大陸稱再發18則不合格通報，但台灣僅收到3則。

陳稱要求對方提供科學根據，尤其是相片，但目前沒收到。他認為國台辦不該用新聞方式對外喊話，應透過兩岸動植物防疫管道，提供科學根據。

台灣《蘋果新聞網》