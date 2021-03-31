內地當局明令禁止強行拆遷，但各地仍不斷都出現強拆的消息。除了北京市昌平區的九華別墅區被強拆外，江蘇省徐州市一間只住有三母女、合法購買的建築物，近日多次被城管包圍企圖拆遷，70多歲的母親更一度被強行抬走。城管更在建築物前放置挖掘機，試圖夜襲強拆，令母女三人入夜都不敢睡覺。女屋主稱她連最基本住所被強拆後的土地用途及相關的文件，當局都未能展示，批評當局違法拆遷，她已聘請律師打算以法律方法維權，要是城管突襲成功，她說可能要走上「如噩夢一般」的上訪路。

化名零露的屋主對《蘋果》表示，她的住所位於徐州市鼓樓區，在地下開店做小生意為生。約50名城管上周六（3月27日）突然包圍她的住所，他們沒有出示任何文件就是說拆違，而且還帶着防暴盾。城管將零露與母親從屋裏強拖出來，將所有家當強行搬走，準備行動。她爬到屋頂以死要挾，警察趕至，將這幫城管「勸走」。

零露續稱，這批城管30日間再度擁至，除運來挖掘機，又搬來大批渠管，當晚約10時城管再次包圍住宅準備強拆，她馬上報警，警員再次到場叫停城管，可是城管的態度卻十分囂張。零露一家三口只能用木棍、梯子等卡住大門，希望可以拖延時間，城管在31日凌晨再多次走近她們住所，啟動挖泥機的引擎，開動一會便離開，目的就是要恐嚇她們，令她們精神極度緊張，無法休息。

零露稱，鼓樓區房屋徵收辦公室前年7月貼出通告，聲稱「解放北路兩側舊城區」已經列入徵地、拆遷計劃，她的住所在範圍之內。在這間屋出生的她表示，父親30年前維修重建時，連樓梯都在房證上畫着，質疑「我們哪來的違建」。這次徵收範圍公家房屋較多，與她一樣涉及集體土地的私人房屋只有5家7戶，可是，城管野蠻拆遷，嚇怕很多人，都不敢繼續抗爭而搬走。

當局宣稱是要「舊城改造」，徵地是用作「重點工程」，零露卻質疑土地的用途。她說當局最初說是要建行車天橋，至去年卻說跟天橋沒有關係，只是挖溝鋪水管，鄰居則聽到一名分判商稱收地後要先建停車場。零露於是到信訪局提問，拆遷部門亦說不清土地用途，沒法展示法定程序與公告，加上當局開出的補償只及市價的36%，而且私人房屋的賠償比公家房屋更差，讓零露一家無法接受。

零露稱，城管之後一定會再來，當局因為工程延後，強拆她住所的機會很大。目前她只能與家人一同留在家園，一見到再有城管來襲就報警，同時已聘請律師，希望以法律途徑解決問題。不過，她沒抱太大期望，她更說，作為普通小百姓在努力生存時，卻遇到政府耍流氓，「我們絲毫辦法都沒有」。

《蘋果》記者

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