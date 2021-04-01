台灣國家安全局局長陳明通今天表示，因中共領導人習近平已取消任期限制，恐怕二十大後領導人仍是他，呼籲全民團結，以保自由民主生活。台國防部則提到，美中爭霸台灣首當其衝成競逐熱點，台海衝突風險升高，也加劇了台海軍事衝突風險。

立法院外交及國防委員會上午邀請國安局局長、外交部、國防部、陸委會、經濟部、行政院農業委員會、海洋委員會海巡署，報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響」，並備質詢。

國防部在書面報告中表示，共軍多型機種執行遠海長航訓練，侵擾台西南防空識別區已呈「常態化」趨勢。而去年時任美國務院次卿克拉奇（Keith Krach）、衞生部長阿札爾（Alex Azar）訪台，以及今年簽署海巡備忘錄，均引發中共抗議，並大幅增加戰機架次騷擾台西南防空識別區。今年1月及2月則各有2艘美國海軍柏克級驅逐艦通過台灣海峽。

國防部認為，美中爭霸台灣首當其衝成為競逐熱點，兩強戰略競爭升級，藉頻繁軍事行動展現捍衞利益的決心。美國多次派電子偵察機至大陸沿海抵近偵察，並持續以軍艦穿越台海方式嚇阻中共冒進 ；中共則透過戰機常態化騷擾台西南空域；企圖藉由軍事行動宣示捍衞主權決心，台海持續不穩定情勢，台海衝突風險升高，也加劇台海軍事衝突風險。

國防部強調，要強化對中共「灰色地帶威脅」的反制。2011年「四年期國防總檢討」已將認知戰、資訊戰及機艦侵擾，列為中共對台新型態「灰色地帶威脅」，於正規作戰前動搖民心士氣，企圖達成消耗台軍戰備及影響國安之目的，台軍將靈活處置，強化應變機制，以降低中共「灰色地帶威脅」的衝擊。

國防部續指，台軍將提升不對稱戰力，以「小型、大量 、機動、難以反制 」為原則， 發展遠距精準打擊系統，強化通資電作戰能力，對敵重要軍事目標實施破壞及打擊，建立嚇阻力量。國防部並將與理念相近國家加強安全對話與軍事合作，緊密應對威脅挑戰，使中共無法承受犯台代價，結合友盟以一致性行動遏止中共的軍事冒進。

陳明通則在會前受訪時表示，以中共過去召開全國代表大會的經驗來說，明年二十大應該會產生新一屆領導人，但習近平已取消憲法上的任期限制，恐怕二十大後，領導人仍是他。而北京長期以來對台的戰略企圖大家都很清楚，台灣也會針對各項狀況進行推演，但最重要的是台灣民界應團結一致。

陳明通強調，如果要保持自由民主的生活，不被極權專制統治，一定要全民團結。

中央社／聯合新聞網

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