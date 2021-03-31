英國廣播公司（BBC）在Twitter發聲明指，多次報道敏感議題的原駐北京記者沙磊（John Sudworth）已被調派至台灣；駐華外國記者協會（FCCC）同日的聲明提到沙磊是不堪中國當局騷擾與恐嚇，才毅然與同為外媒駐華的妻子莫瑞（Yvonne Murray），帶同三名孩子轉赴台灣。據指，便衣公安尾隨他們一家到機場登機為止。

攜妻兒離境 公安尾隨至機場

BBC的聲明讚揚沙磊：「沙磊將中國當局不希望全世界知道的真相曝光。BBC對沙磊在北京這段時間的獲獎報道引以為傲。」沙磊曾在中國報道監控系統、在北京街頭詢問民眾認不認得坦克人的照片。BBC今年1月播出的《武漢封城一週年：歌頌與否認並存》專題也由他負責，中國外交部曾批評這專題為「假新聞」，向英國提出嚴正交涉，要求BBC公開道歉，BBC則未有退讓。

BBC今年2月披露維族婦女集中營遭強暴、酷刑，報道未見沙磊署名，但他仍受中國官方及官媒抨擊。FCCC昨日下午的聲明稱，中國官媒與官員在過去數月間，散佈有關沙磊和同事的虛假訊息與人身攻擊，這種「騷擾和恐嚇」阻礙他們的工作。基於安全考慮，沙磊與妻子莫瑞已於上月23日，帶同三名孩子一併離開中國，便衣公安一路跟隨他們至登機為止。FCCC直言：「他是越來越多無法接受騷擾，而被驅逐出中國的記者之一。」

中國外交部發言人華春瑩昨日回應，稱聽說新疆民眾和實體打算起訴沙磊，但強調「這完全是民間行為」。她稱若沙磊報道公允，就應勇敢面對，並反問：「他跑甚麼呢？這說明甚麼問題？」

英國廣播公司/中國外交部