英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）疑因新疆問題及武漢肺炎的報道觸怒北京，因感受到威脅獲轉派到台灣。中國外交部發言人華春瑩批評，沙磊「非正常離境」，質疑他如自信報道沒造假，就應該留在中國面對，她聲稱「中國會依法保護外國人」，並逐點反駁駐華外國記者協會（FCCC）的聲明。台灣外交部證實，沙磊已抵台灣並接受防疫隔離。

華春瑩於記者會上回應，指沙磊「沒有通知中方主管人員」和「沒有履行任何常駐記者離任手續」離開，是「非正常離境」。她質疑，沙磊如堅信沒有任何造假，應「坦然面對」新疆民眾訴訟，認為沙磊倉促離開大陸只是「心虛」，而且離開後還糾集FCCC，「以受害人姿態反咬一口」，中國是「不能接受」。

華春瑩又指出，在BBC「涉華假新聞」問題上，特別是涉疆問題炮製了大量假新聞，「中方才是受害者」，且多次向BBC交涉，要求公正報道，但沙磊則變本加厲，現在甚至企圖利用突然離境事件來「訛詐威脅」中方。

她又指，中方從未承認FCCC，聲稱是「非法組織」，而且其成員不足所有駐華記者一半，質疑所謂的聲明是幾個所謂的理事擬定，其他記者是「被代表」了。

對於FCCC的聲明稱沙磊過去兩年記者證的有效期僅幾個月，反映駐華記者的環境惡化。華春瑩反駁，近500名外國駐華記者的記者證有效期大多數也是一年，質疑如中方威脅了沙磊及其同為記者的妻子，他們一家如何能留華9年。她又反指，中國所有駐美國記者的簽證有效期只有3個月；而中國去年驅逐18名美國記者，是基於美國先無理驅逐中方60多名記者的正當反應，批評FCCC對此「心知肚明卻裝聾作啞」。

此外，FCCC的聲明形容沙磊事件，是中方報復英國吊銷CGTN（中國國際電視台）的落地轉播權。華春瑩表示，CGTN報道「一向客觀真實」，是英方作「無理政治打壓」。她強調，沙磊離開「只會少了惡意造謠和虛假信息」，外界可「更客觀真實了解中國」。

華春瑩最後表示「可以不喜歡中國」，但是「不允許對中國肆無忌憚地造謠抹黑和攻擊」，她強調中方一直為外國駐華記者「提供便利和幫助」，但堅決反對「針對中國的強烈意識形態偏見、堅決反對以所謂新聞自由為名，編造假新聞攻擊中國」。

至於聲稱感受威脅而離開已常駐9年的中國的沙磊。台灣外交部發言人歐江安今日證實沙磊已經抵達台灣，相信他會感受到台灣是自由、民主和多元的地方。

歐江安表示，目前有72家媒體和126名外籍記者派駐台灣，僅今年1至3月便新增21家和39名首次駐台的國際媒體記者，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、BBC等。歐江安會協助有意來台駐點的媒體。

至於英國《金融時報》報道，美國拜登政府擬放寬外交官員與台灣官員會晤的限制。歐江安說，台灣將以互信互惠原則，持續與美方密切溝通及維持合作夥伴關係，並將密切注意拜登政府的新對台措施。

澎湃新聞／中央社

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