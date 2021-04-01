兩岸疫情最新數字：大陸周三（31日）新增16宗確診個案，其中本土確診佔6宗，全部來自雲南，其餘10宗為境外輸入個案，分別是上海3宗、廣東3宗、江蘇2宗、內蒙古1宗、山東1宗。大陸累計確診90,217宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,030宗，死亡個案10宗。

雲南省周三（31日）新增6宗本土確診病例，另新增23名無症狀感染者。6名本土確診者包括3女3男，年齡介乎5歲至61歲，其中4人為中國籍、2人為緬甸籍；至於23名無症狀感染者，則為10男13女，年齡介乎20歲至66歲，當中10人是緬甸籍。目前，雲南有15宗確診病例及45宗無症狀感染個案。

雲南省委副書記及省長王予波表示，會以最快速度、最大力度對瑞麗主城區開展全員核酸檢測，全力救治患者。

瑞麗市周二（30日）晚起開始封城，並於周三（31日）上午8時起全面展開強制檢測。當地居民徐文玲向內媒表示，當局周二凌晨起已陸續安排民眾接受檢測，現時附近店舖都已關閉，街上亦沒有人，「每個家庭每天可以出去一個人買菜」；她又指，超市貨源仍算充足，不過有很多人在搶貨，「我們之前也經歷過一次（居家隔離），其實也不用買很多（貨），因為好像也吃不了很多。現在是停工了，需要處理的工作還是要做，在家辦公。」

另外，央視主播剛強在《主播說聯播》中表示，瑞麗市自去年9月因兩名從緬甸偷渡入境的確診者而導致封城，當地其後加強打擊非法偷渡者，並質疑這次疫情如何爆發，「如果和上次一樣存在非法偷渡的現象，那上一次偷渡所暴露出的漏洞難道是沒有完全堵上嗎？還是說工作出現了鬆懈？這些都需要弄清楚。」

有網民在微博上呼籲體諒雲南爆發疫情，留言稱「雲南防控不易，請大家多理解一點，山連着山，而且兩邊的語言也是想通的，長相也一樣，而且相互之間還有可能都是親戚，瑞麗還有個地方叫做一寨兩國，可見和緬甸離的有多近。邊境線的問題你不可能每隔一米就派一個人守着吧？邊境的防控壓力比航空樞紐大，航空樞紐是固定的，雲南邊境太長了，不好管控」。不過亦有人表示「偷渡的就留下來治療了？不遣返？」、「嚴防邊境偷渡，偷渡直接槍斃，不狠治不了」。

國家衞健委網站／新浪新聞／新京報／央視新聞／新浪微博

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